CAZUL CARACAL. Klaus Iohannis cere DEMISIA șefului DIICOT

Iohannis îi dă REPLICA lui Dăncilă. ANUNȚ de ultimă oră de la Cotroceni

Klaus Iohannis a cerut, luni seara, demisia șefului DIICOT, Felix Bănilă, declarându-se nemulțumit de felul în care a gestionat ancheta în cazul Caracal, dar și ca urmare a tragediei din Dâmbovița.

Președintele Klaus Iohannis a susținut, luni, la Palatul Cotroceni, o declarație de presă. Declarația vine în contextul în care, anterior, premierul Viorica Dăncilă a lansat un val de atacuri la adresa acestuia. Premierul a declarat că va merge la Cotroceni cu noile propuneri pentru comisar european la fel de repede cum a numit și președintele miniștri interimari. Ea mai spune că nu s-a dus în SUA "doar pentru șepci".

"Nu mă voi referi în această seară la marile rateuri pesediste din ultima vreme și nici la încercările disperate ale PSD-ului de a se agăța de putere. Mă voi referi la altă problemă foarte gravă. Au trecut deja două luni de la tragedia îngrozitoare de la Caracal, care a zguduit România. Atunci, am convocat imediat CSAT, am indicat în mod explicit care sunt măsurile urgente care trebuie luate de Guvern și am cerut, în mod repetat, acțiuni clare. Totodată, am tras repetate semnale de alarmă către toți cei care conduc instituțiile statului că au obligația să-și exercite, cu maximă responsabilitate, misiunea de a proteja cetățenii țării noastre. În condițiile în care oamenii au așteptarea legitimă de a fi apărați, este revoltător modul în care în ultima săptămână, unele instituții publice au reacționat atât în ceea ce privește ancheta de la Caracal, cât și în ceea ce privește ancheta legată de cumplitul caz din Dâmbovița. În ambele, am văzut reacții întârziate, gesturi publice de-a dreptul scandaloase, care denotă lipsa de preocupare pentru victime și pentru familiile lor. Ce s-a întâmplat în ultimele zile cu una dintre familiile victimelor de la Caracal e un exemplu de AȘA NU. Este extrem de grav că cei care conduc instituții ale statului român girează astfel de comportamente prin care potențialii infractori sunt tratați cu blândețe, cu mănuși, iar victimele sunt tratate cu duritate și agresivitate. Această situație este generată în primul rând de eșecul guvernării incompetente din ultimii ani. O guvernare care a avut ca prioritate salvarea infractorilor, ignorând efectele asupra oamenilor cinstiți și corecți din țara noastră. Pentru toate aceste greșeli majore, PSD va plăti politic, vă promit acest lucru! Pesediștii vor plăti la vot și vor rămâne în istorie drept guvernarea care a promovat penalii și infractorii, o guvernare catastrofală, eșuată. Dar azi nu mă refer doar la Guvern, ci și la conducerea DIICOT, instituție a cărei implicare în cazul Caracal ar fi trebuit să aducă un plus de profesionalism și credibilitate, doar că ub conducerea domnului Bănilă, acest lucru nu s-a întâmplat, iar ancheta continuă să genereze semne de întrebare majore. Modul în care s-au desfășurat lucrurile până acum nu face decât să ridice suspiciuni și să accentueze lipsa de încredere a oamenilor în autorități, iar o astfel de abordare nu poate duce decât la rezultate proaste. Așadar, îi cer domnului Felix Bănilă, procuror-șef la DIICOT, să-și înainteze imediat demisia din funcția de procuror-șef al DIICOT. Este imperativ ca greșelile din ultimele săptămâni să fie asumate cu responsabilitate și e nevoie de o schimbare la acet nivel pentru a recredibiliza instituția", a spus Klaus Iohannis.

"De asemenea, îi reamintesc prim-ministrului că sarcina sa principală este aceea de a guverna și de a rezolva problemele curente, executive, imediate, și nu de a întreprinde turnee electorale externe care nu aduc niciun beneficiu României sau, ca să fiu mai clar, care nu aduc absolut nimic", a punctat Iohannis.



"Acest Guvern incompetent și-a pierdut majoritatea parlamentară și nu știe dacă se mai poate baza pe sprijin în Parlament. Soluția firească ar fi aceea a demisiei unui astfel de guvern-dezastru, care și-a pierdut orice fel de legitimitate. Dar acest Guvern n-a găsit de cuviință să se retragă nici măcar după referendumul din 26 mai, când 6,5 milioane de români i-au spus clar și fără echivoc că duce țara într-o direcție greșită. Deci nu ne putem aștepta la gesturi de responsabilitate din partea PSD", a mai spus Iohannis.







În același timp, funcționarea instituțiilor nu trebuie să mai fie afectată de "lipsa de competență a celor care le conduc în prezent", a mai spus șeful statului.



"Am ajuns în această situație pentru că pesediștii au înlocuit profesioniștii cu incompetenți și tot felul de neaveniți în poziții de decizie. Instituții fundamentale ale statului au grave probleme de credibilitate din cauza politizării excesive. Eu vreau să transmit românilor că statul are în rândurile sale nenumărați profesioniști și oameni dedicați misiunii lor publice, iar procesul de reconstrucție a statului trebuie să înceapă, obligatoriu, cu repunerea pe baze corecte a administrației și aceasta nu poate fi făcută decât de un nou guvern, care să-și asume în mod clar o astfel de prioritate. Abia aștept să treacă moțiunea!", a încheiat șeful statului.

