VISA WAIVER. Iohannis face marele anunț, după întâlnirea cu Donald Trump

Iohannis face marele anunț, după întâlnirea cu Donald Trump

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, după întâlnirea cu omologul său american, Donald Trump, că au purtat discuții despre admiterea Românei în programul Visa Waiver, "foarte importantă pentru cetățenii români", despre căile de aprofundare a parteneriatului strategic dintre cele două țări, cât și despre importanța creșterii prezenței militare americane în România.

"Am discutat cu presedintele Donald Trump in mod pragmatic si deschis despre caile de aprofundare a parteneriatului strategic. Am subiniat ca, personal, voi continua sa fiu implicat total in dezvoltarea parteneriatului strategic dintre Romania si Statele Unite. Donald Trump a apreciat sprijinul puternic pe care romanii, intr-o majoritate covarsitoare, il dau relatiei cu SUA. I-am transmis presedintelui ca relatia transaltlantica este vitala pentru civilizatia si valorile noastre occidentale si continui sa cred cu fermitate acest lucru. Pe parcursul mandatului la Uniunea Europeana, am avut ocazia sa ne coordonam eficient cu SUA pe dosare de interes reciproc, in spiritul solidaritatii si cooperarii transatlantice. Sunt convins ca parteneriatul strategic va continua sa genereze rezultate pozitive pentru Romania, SUA si pentru comunitatea transatlantica, in general", a declarat Klaus Iohannis.

Totodată, șeful statului a declarat că au adoptat o declarație comună: "Am adoptat impreuna azi o declaratie comuna. In acest sens, declaratia este un document foarte important pentru progresul parteneriatului strategic dintre Romania si SUA. Este esentiala dezvoltarea lui in toate domeniile sale, aducand la nivelul de excelenta al cooperarii politico-militare si de securitate si cooperare economica, in domeniul energiei, inclusiv cea nucleara, unde e necesara o colaborare bilaterala intensificata, dar si in alte domenii."

"Președintele Trump a exprimat o deosebită apreciere că România a fost primul stat aliat care în mandatul său a atins nivelul de 2% din PIB pentru Apărare", a mai spus Iohannis.

"Ne-a multumit pentru prezenta deosebita romaneasca in Afganistan. Am aratat lui Donald Trump importanta cresterii prezentei militare americane in Romania", a mai spus Klaus Iohannis.

Un loc important in discutie, mai spune presedintele, l-a ocupat si relatia economica bilaterala, "unde trebuie facut mai mult, atat in ce priveste comertul, cat si investitiile".



"Cu ocazia vizitei, a fost semnat un memorandum de intelegere intre cele doua guverne privind tehnologia 5G, avand in vedere importanta securitatii sistemelor de comunicatii wireless, de generatia a 5-a, pentru asigurarea prosperitatii, dar si a securitatii nationale", a detaliat seful statului.



"Am discutat si despre admiterea Romaniei in programul Visa Waiver, foarte importanta pentru toti cetatenii romani. Am remarcat, totodata, reiterarea sprijinului clar al presedintelui Trump pentru eforturile mele de aparare a statului de drept si a luptei impotriva coruptiei din Romania. L-am asigurat ca voi continua sa sustin ferm acest obiectiv extrem de important al mandatului meu. Nu in ultimul rand, l-am asigurat ca Romania va ramane un partener strategic si aliat de incredere al SUA in regiune in Uniunea Europeana si la nivel global", a mai spus Iohannis.



Pe final, Klaus Iohannis a descris si atmosfera discutiilor dintre cei doi sefi de stat: "Pot spune ca a fost o noua intalnire foarte buna cu presedintele Trump, intr-un moment simbolic: 30 de ani de la revolutia din decembrie si 15 de la aderarea Romaniei la NATO, intalnire desfasurata intr-o atmosfera foarte deschisa, pozitiva, care-mi da garantia ca parteneriatul nostru strategic va continua sa se dezvolte si sa se aprofundeze in interesul direct al Romaniei si al romanilor."