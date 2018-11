Iohannis, discuţii-cheie cu liderii europeni, la sediul NATO

Preşedintele Klaus Iohannis a avut, joi seară, o discuţie cu mai mulţi lideri europeni, la sediul NATO, informează Realitatea TV.

Președintele Klaus Iohannis și liderii Marii Britanii, Olandei și Belgiei au avut, joi seara, o întâlnire secretă la sediul NATO. Pe agenda președintelui Klaus Iohannis nu figurează, însă, niciun eveniment oficial.



Potrivit Hot News, joi seara, Theresa May a participat la o cină de lucru cu liderii europeni din România, Belgia și Olanda, care a avut loc la sediul NATO.



Premierul Marii Britanii, Theresa May, se află la Bruxelles pentru discuții cu liderii europeni privind acordul asupra Brexit-ului, relatează presa britanică.



May urma să aibă o întrevedere cu omologul ei belgian și să participe la un prânz de lucru cu președintele francez Emmanuel Macron.