Iohannis, despre încercarea de revocare a lui Dragnea: Merită reluată. Sper că va reuşi

Președintele Klaus Iohannis a lansat, la Palatul Cotroceni, proiectul ”România Educată”, la care a lucrat în ultimii 4 ani. Șeful statului a ținut să menționez că "M-am săturat de atâția penali și infractori în vârful polticii românești. Dacă vrem altceva, trebuie să acționăm. O școală fără valori nu are valoare". Iohannis a mai declarat că nu s-a ocupat de revocarea lui Liviu Dragnea, aşa cum au acuzat liderii puterii, dar crede că încercarea merită reluată şi speră ca Opoziţia să reuşească.

"Nu am avut timp de aşa ceva, dar încercarea merită reliată şi sper că opoziţia va reuşi", a spus Klaus Iohannis.

"Opoziţia trebuie să susţină o moţiune de cenzură şi sper să o facă", a spus preşedintele în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la Palatul Cotroceni, cu ocazia lansării în dezbatere publică a rezultatelor proiectului "România Educată".

Președintele a răspuns și la cererea USR de a se prezenta la ședințele de Guvern pentru a nu fi adoptată o OUG pentru aministie și grațiere. ”E o variantă interesantă”, a spus Iohannis.

La eveniment, președintele a primit o întrebare de la Oana Dobre-Dimofte, care s-a prezentat a fi jurnalistă la site-ul educațieprivată.ro.

”Ceea ce vedem în ziua de azi, în circul politic, s-a pus rar problema valorilor și a integrității în ultimii 30 de ani și ne dăm seama că s-a greșit profund. O societate e atât de bună. Eu m-am săturat de atâția penali și infractori în vârful polticii românești. Dacă vrem altceva, trebuie să acționăm. O școală fără valori nu are valoare. Am ajuns în această situație pentru că am lăsat totul la voia întâmplării. Cred că putem mai bine. Dacă nu aș fi convins că putem mai mult de atât, nu aș sta aici.”, a spus Klaus Iohannis.

"PSD este eminamente politizatorul sistemului educaţional. O eroare fundamnetală, pentru că părţi importante ale sistemului educaţional trebuie să fie depolitizate. Managementul trebuie făcut de profesionişti. Directorul trebuie să fie un om care are capacitatea să gestioneze bine o şcoală. Atât. Şi atunci trebuie elaborate criterii pentru asta. (...) Dacă un director bun este pesedist, în niciun caz nu trebuie scos din sistem numai pentru că este pesedist. Dar nu trebuie să ajungă director doar pentru că este pesedist", a declarat Iohannis.

Preşedintele anunţă că nu a terminat analiza în ceea ce priveşte remanierile din Guvern

"Suntem la al treilea Guvern care nu e cu nimic mai bun, avem guvernare după guvernare pesedistă foarte, foarte slabă. În loc să vină cu oameni pregătiţi, să caute oameni care vin cu competenţe ministeriale, şi-au dat seama că nu reuşesc şi încearcă să arate că se îmbunătăţeşte guvernarea. Vă spun că nu e aşa. Au intrat într-un fel de circ, înlocuim oameni slabi cu alţi oameni slabi. Nu sunt de acord să se continue în acest circ care vrea să pară că duce la o performanţă guvernamentală. Prima concluzie e că aceste remanieri sunt făcute de ochii lumii şi pentru a crea impresia de preocupare. În acest fel nu se poate şi nu voi fi de acord să se continue", a declarat Klaus Iohannis.