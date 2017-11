Iohannis, despre ţopăiala fiscală PSD-ALDE: Aduce unui om înca 3 lei în plus. Este caraghios!

Preşedintele Klaus Iohannis a făcut un calcul. Marea revoluţie fiscal bugetară anunţată de PSD ALDE aduce în plus 3 lei unui salariat care câştigă acum 2 235 de lei net. Şeful statului a anunţat că este caraghios.

Redăm, în continuare, explicaţia lui Klaus Iohannis:

"Am facut un calcul folosind datele comunicate public. Am facut un calcul pe salariul mediu brut pe economie. 3329 lei pe economie. Castiga net 2 335 de lei acum. Aplicam masurile propuse de PSD-ALDE si implementate cu mult entuziasm se pare de Guvern. Facem un calcul si plecam de la premisa ca angajatorul e de buna credinta. - La un total cost de 4086 de lei acum si care ramane tot atat, salariatul castiga in plus fix 3 lei.Deci marea revolutie fiscala facuta de PSD - ALDE aduce unui om inca 3 lei in plus. Este caraghios. Si eu imi doresc sa castige oamenii mai mult. Dar promisiunea PSD ALDE ca prin transfer si scaderea impozitului creste venitul e pur si simplu falsa. Creste cu 0,1%. Creste putin mai mult salariul minim, pentru ca a fost modificat. -De ce e nevoie de aceasta mega-topaiala fiscal-bughetara? Mai mult si mai grav: acest calcul e in regula, bine ca e si o crestere de 3 lei. Dar exista ingrijorari in mediul economic, la sindicate, la romani, ca in realitate vor fi sectoare intregi unde vor scadea salariile. Si atunci ne intrebam cui foloseste aceasta topaiala fiscala. Romanilor, sigur nu - In consecinta, solicit coalitiei PSD ALDE sa dea dovada de responsabilitate si sa renunte la acest tip de politica fiscala care genereaza neincredere si nu ajuta pe nimeni!", a spus preşedintele.