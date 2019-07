Iohannis, despre Legea Pensiilor: ”Guvernul m-a asigurat că sunt bani de pensii”

Legea pensiilor

Legea Pensiilor. Președintele Klaus Iohannis a afirmat că a promulgat legea pensiilor după ce Viorica Dănculă l-a asigurat că Guvrnul are bani pentru pensii.

Legea Pensiilor. ”După părerea mea, pensiile sunt prea mici, în consecință se impune o astfel de lege. O lege care corectează aceste erori e corectă. Pe de altă poarte, s-a pus problema de unde se iau banii. Am întrebat-o clar pe doamna prim-ministru dacă Guvernul are banii. M-a asigurat că Executivul a făcut o analiză și că sunt bani de pensii, după care am promulgat legea pensiilor”, a spus șeful statului, într-o declarație de presă susținută miercuri la Palatul Cotroceni.

Legea Pensiilor. Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, 8 iulie 2019, Legea Pensiilor, adoptată de Parlament în ultima săptămână înainte de vacanță.

Noua Lege a Pensiilor va conţine un nou element în formula de calcul: punctul de referinţă. Valoarea stabilită pentru acesta este de 75 de lei. Punctul de referinţă va reprezenta raportul dintre valoarea punctului de pensie şi nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzute de legislaţia anterioară, respectiv 25. Valoarea punctului de referinţă va fi 75 de lei la 1 septembrie 2021, când noua lege este programată să intre în vigoare.

În prezent, valoarea punctului de pensie este de 1.100 de lei. Punctul de pensie va ajunge la 1.265 de lei la 1 septembrie 2019, apoi la 1.775 de lei la 1 septembrie 2020 şi, în cele din urmă, la 1.875 de lei la 1 septembrie 2021. Din anul 2022, punctul de referinţă se va indexa în fiecare an cu inflaţia şi 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, scrie capital.ro.

Legea Pensiilor. Ce prevede noua lege a pensiilor?

Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Stagiul complet de cotizare, care cuprinde şi perioadele asimilate, este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

Potrivit prevederilor proiectului, femeile care au realizat stagiul minim de cotizare şi care au născut 3 copii şi i-au crescut până la vârsta de 16 ani beneficiază, la cerere, de reducerea cu 6 ani a vârstei de pensionare. La reducerea prevăzută se adaugă câte un an în plus începând cu al patrulea copil. Reducerea vârstei de pensionare se aplică şi în cazul în care numărul de copii cuprinde şi copii adoptaţi şi crescuţi pe o perioadă de cel puţin 13 ani.

Legea Pensiilor. Totodată, pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor. Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor reprezintă 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în conformitate cu legislaţia în vigoare, aferent lunii pentru care se face plata. În cazul pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate care beneficiază de pensie de invaliditate în mai multe sisteme de asigurări sociale, indemnizaţia pentru însoţitor se acordă numai de către ultimul sistem în care aceştia au fost asiguraţi, potrivit documentului.

Potrivit expunerii de motive a documentului, proiectul va avea un impact bugetar de 8,4 miliarde de lei în acest an, un impact de 24,8 miliarde de lei în 2020, de 58,1 miliarde de lei în 2021, iar în 2022, ar urma să aibă un impact de 81,1 miliarde de lei.