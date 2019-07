Iohannis, de Ziua Americii: "Puterea unui guvern nu aparține unui individ sau unui grup privilegiat"

Evenimente de amploare cu ocazia zilei Statelor Unite ale Americii. Ambasada SUA la București a organizat o recepție cu ocazia celei de-a 243-a aniversări a Zilei Independenței, la care au participat preşedintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dăncilă.

"Acum 243 de ani, prin Declaratia de Independenta, parintii fondatori ai SUA au creat un document care inglobeaza valorile cele mai profunde ale civilizatiei vestice, inclusiv faptul ca puterea cu care a fost investit un guvern nu aparține unui individ sau unui grup privilegiat", a spus Klaus Iohannis.

Apoi a continuat: "Principiile incluse in Declaratia de Independenta fundamenteaza si astazi cultura noastra de valori. Libertatea culturala, economica, politica, separatia puterilor in stat ne alimenteaza increderea intr-un viitor comun cat mai bun.

Pe 26 mai, romanii au dat un vot covarsitor pro-european, respingand fara echivoc populismul si discursul anti-european si anti-justitie. Cetatenii au aratat ca avem o societate matura si ca isi doresc o tara puternica si sanatoasa, cu un sistem de justitie curat".

Redăm mai jos alocuțiunea integrală a lui Klaus Iohannis

„Dear Ambassador Klemm,

Mrs. Klemm,

Doamnă Prim-ministru,

Excellencies,

Ladies and gentlemen,

On the occasion of the Independence Day of the United States of America, it is my pleasure and privilege to present to you and to all our American friends the sincere congratulations of the Romanian nation!

243 years ago, through the Declaration of Independence, the Founding Fathers of the United States created an unperishable document comprising the core values of the Western Civilization, according to which: the power entrusted to a government does not belong to an individual or a privileged group, but derives from the consent of the governed; the purpose of government is to protect the natural rights and freedoms of the people; and that it is the right and duty of the people to hold those that govern them accountable for the way they discharge the duties entrusted to them. Thank you!

Doamnelor şi domnilor,

Principiile incluse în Declarația de Independență fundamentează și astăzi cultura noastră de valori. Aceste idei - democrație liberală, libertate politică și economică, stat de drept, separația puterilor - continuă să ne alimenteze încrederea într-un viitor comun tot mai bun.

Aceleași valori fundamentale au stat la baza marilor construcții politice rezultate din confruntarea dintre libertate și totalitarism în secolul XX: Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană – organizații pentru succesul cărora rolul Statelor Unite a fost și rămâne de importanță singulară și care, la rândul lor, au un aport nemijlocit la securitatea și prosperitatea Statelor Unite ale Americii.

Salut faptul că aniversarea de astăzi este plasată și sub semnul misiunii Apollo 11, care la 20 iulie 1969 înfăptuia un vis al întregii omeniri și depășea orice bariere cunoscute până atunci. După o jumătate de secol, trebuie remarcată o dată în plus această reușită istorică a națiunii americane și a umanității, care continuă să fascineze și să inspire.

Doamnelor și domnilor,

Acum 30 de ani, după înlăturarea totalitarismului comunist, România s-a reconectat politic și economic la familia occidentală ca apoi să devină membru al Alianței Nord-Atlantice, al Uniunii Europene, precum și partener strategic puternic al Statelor Unite.

Sprijinul Statelor Unite pentru eliberarea națiunilor captive ale Europei, izolate în spatele Cortinei de Fier, și asistența oferită în vederea reintegrării în comunitatea transatlantică a fost crucial. Domnule Ambasador Klemm, România nu va uita niciodată acest sprijin!

Alături de prietenii și partenerii noștri americani și europeni, națiunea română contribuie acum concret și relevant la consolidarea securității și prosperității comunității transatlantice.

Recent, cu ocazia alegerilor europene și a referendumului privind justiția pe care l-am convocat pe 26 mai, românii au dat un vot covârșitor pro-european și în sprijinul consolidării statului de drept, respingând fără echivoc populismul și discursul anti-european și anti-justiție. Cetățenii României au arătat, o dată în plus, că avem o societate matură și că își doresc o țară puternică și sănătoasă, cu un sistem de justiție curat și independent, în deplină consonanță cu statutul de partener strategic al Statelor Unite și de stat membru al Uniunii Europene și al NATO.

Prioritatea strategică a României este și va rămâne o relație transatlantică puternică. O cooperare transatlantică solidă este cea mai sigură garanție că vom putea gestiona cu succes provocările viitorului și influența pozitiv dezvoltările pe plan global. Președinția Consiliului Uniunii Europene, încheiată recent cu succes de țara noastră, a reprezentat inclusiv o contribuție la consolidarea unei relații transatlantice bazate pe respect reciproc, promovarea valorilor comune și avansarea intereselor care conectează indisolubil Uniunea Europeană de partenerul său global, Statele Unite ale Americii.

Veți găsi mereu în România un aliat şi un prieten de încredere, o voce puternică în favoarea cooperării strânse dintre America și Europa! Vă asigur că țara mea și eu personal păstrăm aceeași determinare pentru aprofundarea și dezvoltarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite!

Urez La mulți ani! Statelor Unite ale Americii! Happy 4th of July! Happy Independence Day!"

Astăzi, 4 iulie 2019, americanii sărbătoresc 243 de ani de la adoptarea Declarației de Independență, prin care 13 colonii, care aparțineau la acea vreme Imperiului Britanic, și-au proclamat suveranitatea, devenind state independente, ulterior dând naștere la ceea ce astăzi sunt Statele Unite ale Americii.