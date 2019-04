Iohannis câștigă în instanță! Nicolae Ciucă este repus în funcția de șef al armatei

Preşedintele Klaus Iohannis a câştigat din nou în instanţă repunerea în funcţie a generalului Nicolae Ciucă pe funcţia de şef al Marelui Stat Major. Marţi, Curtea de Apel a admis recursul Administraţiei Prezidenţiale şi a anulat suspendarea din funcţie a generalului Ciucă.







În urmă cu două săptămâni, într-un alt proces, Curtea de Apel a respins acţiunea prin care Ministerul Apărării cerea anularea decretului semnat de Klaus Iohannis pentru prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciucă în funcţia de şef al Statului Major al Armatei. Decizia instanţei nu era definitivă, arată digi24.ro.

„Respinge, in temeiul art.5 alin. (1) lit. b) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actiunea formulata de catre reclamantul Ministerul Apararii Nationale prin ministrul apararii nationale, in contradictoriu cu paratii Presedintele Romaniei Klaus-Werner Iohannis, Administratia Prezidentiala si Ciuca Gh. Nicolae Ionel, avand ca obiect anularea decretului nr.1331/28.12.2018, ca fiind inadmisibila in privinta controlului judecatoresc in contenciosul administrativ asupra actelor de comandament militar definite de art.2 alin.1 lit.l) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ”, se arata în minuta instanţei.

Pe 28 decembrie 2018, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că a semnat decretul prin care îi prelungeşte mandatul generalului Nicolae Ciucă la conducerea SMAp. Tot atunci, Iohannis preciza că nu a fost aprobată propunerea făcută de ministrul Apărării, Gabriel Leş, privind numirea generalului Dumitru Scarlat la şefia Statului Major al Apărării.