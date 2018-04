Iohannis, atacat în presa din Israel de un român: "Încearcă să rescrie istoria nazistă"

Iohannis

Presa prestigioasă din Israel nu a acordat o atenţie deosebită vizitei tandemului Dragnea-Dăncilă la Ierusalim, dar şi-a făcut loc, în schimb, un articol de opinie tăios la adresa preşedintelui Iohannis, lansat de un român cu trecut controversat.

Scandalul vizitelor cvasi-secrete în Israel ale premierului Viorica Dăncilă şi şefului PSD, Liviu Dragnea, s-a transformat într-o adevărată criză politică la Bucureşti, unde preşedintele Iohannis a cerut demisia primului ministru.

În ediţia electronică a publicaţiei The Jerusalem Post a apărut joi un articol de opinie în care președintele Klaus Iohannis este acuzat că încearcă sa "rescrie istoria nazistă", fapt care ar explica opoziţia sa la mutarea ambasadei României la Ierusalim.

Articolul este semnat de Radu Golban, prezentat drept "doctor în economie, cetățean român și german" și editorialist pentru Cotidianul. Economistul Radu Golban s-a făcut remarcat în campania prezidenţială din 2014 când a lansat aceleaşi acuzaţii la adresa lui Iohannis şi care a cochetat in 2016 cu o candidatura la parlamentare pe listele partidului înfiinţat de Marian Munteanu.

În articolul din The Jerusalem Post intitulat "De ce președintele României refuză să mute ambasada la Ierusalim", Golban aduce acuzații grave împotriva șefului statului, despre care spune că este "un politician care a făcut, direct sau indirect, eforturi de a rescrie istoria nazistă", care ignoră legile internaționale, un ipocrit, dezinteresat de un parteneriat solid cu Ierusalimul.

"Cum poate președintele român Klaus Werner Iohannis - care timp de 23 de ani a fost și președinte al Forumului Democrat al Germanilor din România, ce se pretinde a fi succesorul legal al unei foste organizații naziste - să fie un prieten al Israelului? Vinerea trecută, Iohannis și-a exprimat opoziția față de propunerea Guvernului de a muta ambasada țării la Ierusalim" , își începe Radu Golban articolul.

"Este destul de uimitor că aceeași persoană, Iohannis, care ignoră legile publice internaționale, își exprimă acum rezervele cu privire la mutarea ambasadei române la Ierusalim, citând surse și principii ONU de care nu i-a păsat vreodată cu adevărat. Ipocrizia sa a atins acum un nou nivel, în detrimentul Israelului, al României și al prieteniei solide dintre cele două țări", susține Radu Golban.

Cine este autorul articolului controversat

Radu Golban este un personaj controversat care de mai multi ani s-a făcut remarcat în peisajul presei romanesti prin alegatiile raspindite despre Klaus Iohannis, cel care a condus Forumul Democratic German (FDG), "succesor în drepturi al Grupului Etnic German, organizatie nazistă". Aceasta a fost una dintre temele de atac in campania electorala din 2014 ale televiziunilor aflate la remorca PSD, motiv pentru care FDG a deschis o actiune in justitie impotriva lui Radu Golban.

Problema lui Golban este însă mai veche, ca si atacurile la adresa Germaniei, potrivit revistei 22. Motiv pentru care în 2012 a fost dat afara de la Universitatea de Vest din Timisoara, catedra Economie mondiala, unde era lector asociat pe linia de predare in limba germana. Motivul, asa cum a fost consemnat in Procesul Verbal al Sedintei de Consiliu al Facultatii de Stiinte Politice: „nu doreste colaborarea cu aceasta persoana pentru articolele scrise in presa impotriva Germaniei."

Golban s-a remarcat şi prin atacurile repetate la adresa guvernatorului BNR, Mugur Isărescu. În 2015, acesta l-a comparat pe Isărescu cu liderul religios al Iranului și a susţinut că România se îndreaptă spre un regim autoritar.

"Ayatollahul Mugur Isarescu de la Bucuresti este noul sef al Consililui Protector al Republici Tehnocrate Romania", a susţinut Golban într-un comentariu dur şi acid la adresa şefului Bancii Nationale.

"O beție de cuvinte", a reacţionat Mugur Isărescu. Guvernatorul BNR a ținut să clarifice că el se trage dintr-o familie de preoți ortodocși, astfel că nu are sens comparația pe care Golban a făcut-o cu liderul religios al Iranului.