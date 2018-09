Iohannis, atac la Dăncilă: "Curăţenia e necesară mai în profunzime"

Iohannis, atac la Dăncilă în timpul campaniei „Let's Do It, Romania!”

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, referitor la faptul că premierul Viorica Dăncilă nu a participat săptămâna trecută la consultările de la Cotroceni pe tema rectificării bugetare, că în opinia sa, "în general curăţenia este necesară mai în profunzime".

Întrebat, marţi la Cernica unde a participat la campania "Let's Do It, Romania!", cum vede absenţa premierului Viorica Dăncilă la consultările de la Cotroceni pe marginea rectificării bugetare, preşedintele Klaus Iohanis a răspuns: "Nici asta nu vreau s-o discutăm astăzi, dar cred că în general curăţenia este necesară mai în profuzime".

Chestionat dacă politicienii ar trebui să participe la acţiuni precum "Let's Do It, Romania!", Iohannis a replicat: "Primul politician a început şi sunt convins că şi alţi politicieni vor particpa la astfel de acţiuni. În definitiv, nu are culoare politică natura şi curăţenia şi atunci sper să fie cât mai mulţi care participă, iar prin participare să dea exemple pentru ceilalţi".

Şeful statului a participat, marţi de la ora 16.00, la campania „Let’s Do It, Romania!”, care a avut loc la pădurea Cernica.

Declaraţiile preşedintelui Iohannis despre premier şi rectificarea bugetară vin în contextul în care şeful statului i-a delegat, joia trecută, pe consilierii prezidenţiale Mihaela Ciochină şi Cosmin Marinescu ca să discute cu ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, şi ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, la Palatul Cotroceni despre rectificarea bugetară, a informat Administraţia Prezidenţială. Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, prima rectificare bugetară pe anul 2018, fără avizul CSAT.

Ulterior întâlnirii de joia trecută pe subiectul rectificării, bugetare Klaus Iohannis a afirmat că premierul Viorica Dăncilă a ignorat invitaţia acestuia de a participa la consultările de la Palatul Cotroceni, în legătură cu rectificarea bugetară, precizând că situaţia creată "evidenţiază un precedent periculos".

Premierul Viorica Dăncilă a efectuat, joia trecută, o vizită în Spania unde a avut o întrevedere cu omologul spaniol Pedro Sanchez, ulterior fiind primită în audienţă de regele Felipe al VI-lea la Palatul Zarzuela.

