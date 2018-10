Iohannis amână decorarea "Fantomei Albe"

Klaus Iohannis amână avansarea colonelului Dumitru Paraschiv la gradul de general până la finalizarea dosarului 10 august.

Presedintele Klaus Iohannis a decis sa amane luarea unei decizii cu privire la inaintarea in grad a col. Dumitru Paraschiv, cunoscut drept "fantoma alba" de la mitingul din 10 august, pana dupa ce organele judiciare vor emite un punct de vedere cu privire la legalitatea actiunilor Jandarmeriei, se arata intr-un raspuns trimis de Administratia Prezidentiala la solicitarea Ziare.com.

Informatia cu privire la cererea ministrului de Interne, Carmen Dan, adresata presedintelui Romaniei, de a-l inainta in grad pe col. Paraschiv a aparut in presa zilele trecute, luandu-i prin surprindere pe toti cei care au vazut imaginile din noaptea de 10 spre 11 august in care "dirijorul in alb" putea fi vazut in timp ce trimitea forte de ordine sa actioneze impotriva manifestantilor pasnici sau chiar smulgand din mana telefonul unui jurnalist.

In timp ce procurorii militari il ancheteaza pe col. Paraschiv, ministrul Carmen Dan propune inaintarea lui la gradul de general de brigada, motivand ca "ofiterul a dat dovada de un inalt profesionalism, responsabilitate si devotament in exercitarea atributiilor de serviciu".

Ziare.com a cerut Administratiei Prezidentiale sa spuna, in baza legii 544/2001, daca ministrul de Interne a facut mai multe propuneri de inaintare in grad, daca presedintele Romaniei este sau nu obligat sa dea curs cererilor de acest gen tinand cont de anumite decizii ale Curtii Constitutionale si care este orizontul de timp in care presedintele va lua o decizie.

In raspunsul primit la redactie se precizeaza ca lista de propuneri a continut mai multe nume si ca, in baza Deciziei Curtii Constitutionale nr. 1222 din 2008, presedintele Romaniei este cel care apreciaza daca acorda sau nu un anumit grad, aceasta fiind o atributie, nu o obligatie.

De asemenea, Administratia Prezidentiale anunta ca o decizie in privinta col. Paraschiv va fi luata doar "dupa pronuntarea organelor judiciare abilitate cu privire la legalitatea actiunilor Jandarmeriei Romane".

"Ministrul Afacerilor Interne a trimis Presedintelui Romaniei mai multe propuneri de acordare a gradului de general de brigada unor colonei si acordarea gradului profesional de chestor de politie unor comisari-sef de politie din cadrul Ministerul Afacerilor Interne.

Aceste propuneri ale ministrului Afacerilor Interne reprezinta informatii confidentiale pana la finalizarea analizei de catre departamentul de specialitate din cadrul Administratiei Prezidentiale.

Acordarea gradului de general, respectiv a gradului profesional de chestor de politie, conform Deciziei Curtii Constitutionale nr. 1222 din 12.11.2008, reprezinta o atributie exclusiva a Presedintelui Romaniei, iar nu o obligatie, astfel ca seful statului are posibilitatea de a aprecia daca acorda sau nu gradul de general, respectiv gradul profesional de chestor de politie.

Potrivit Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, propunerile privind acordarea gradului de general se aproba de catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii. Avand in vedere evenimentele din data de 10 august a.c., din timpul protestului din Piata Victoriei, in care a fost implicata Jandarmeria Romana si alte structuri din Ministerul Afacerilor Interne, se impune ca luarea unei decizii de catre Consiliu referitoare la acordarea gradului de general de brigada colonelului Paraschiv Dumitru Catalin Razvan sa se realizeze dupa pronuntarea organelor judiciare abilitate cu privire la legalitatea actiunilor Jandarmeriei Romane".

Sursa: ziare.com