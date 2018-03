Iohannis a scris Forumului Judecătorilor că nu sesizează Comisia de la Veneţia pe legile justiţiei

Presedintele Klaus Iohannis a transmis Forumului Judecatorilor din Romania ca nu va sesiza Comisia de la Venetia cu privire la modificarile aduse legilor justitiei.

Seful statului afirma ca, dupa ce legile ajung la Presedintie, are un termen de 20 de zile pentru a le promulga. Iohannis precizeaza ca, daca sesizeaza Comisia de la Venetia, procedura pe care aceasta trebuie sa o urmeze este de durata si "nu putem aprecia daca o astfel de sesizare ar putea fi valorificata in termenele de promulgare stabilite de Constitutie".



"In momentul in care legile vor ajunge la Presedintele Romaniei pentru promulgare, acesta dispune de un termen de 20 de zile calendaristice de la primirea lor in conditiile art. 77 alin. 1 din Constitutia Romaniei, respectiv de un termen de 10 zile calendaristice in conditiile art. 77 alin. 3 din aceeasi lege fundamentala. Presedintele Romaniei nu poate amana promulgarea unei legi dincolo de aceste termene, indiferent de formularea sau nu a unei sesizari catre Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Venetia). Dat fiind procedura pe care Comisia de la Venetia trebuie sa o urmeze in cazul unei astfel de solicitari, nu putem aprecia daca o astfel de sesizare ar putea fi valorificata in termenele de promulgare stabilite de Constitutie pentru Presedintele Romaniei", precizeaza Klaus Iohannis, in raspunsul transmis Forumului Judecatorilor.



Totodata, presedintele mai spune ca CCR, in mai multe decizii adoptate recent, a transat cateva aspecte legate de constitutionalitatea modificarilor aduse legilor justitiei si in luarea acestor decizii nu a considerat necesar sa obtina o opinie din partea Comisiei de la Venetia.



"In prezent, in urma pronuntarii Deciziilor nr. 33/2018, 45/2018 si 61/2018, Curtea Constitutionala a transat unele aspecte legate de constitutionalitatea modificarilor aduse acestor legi prin raportare la motivele invocate in sesizarile primite. In considerentele acestor decizii, Curtea Constitutionala a apreciat ca nu este necesar sa obtina o opinie pe calea unui amicus curiae din partea Comisiei de la Venetia, ceea ce nu exclude solicitarea unei opinii din partea Comisiei de la Venetia de catre alti actori institutionali (Parlament, Guvern sau seful statului) ", subliniaza seful statului.