Iohannis a acceptat oferta lui Dăncilă. Schimbare de ultima oră în Guvern

Iohannis, pact cu Dancila

La doar câteva ore după ce premierul Viorica Dăncilă a transmis la Cotroceni propunerea de numire a unui nou vicepremier, președintele Klaus Iohhnis și-a dat acceptul.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, astăzi, decretul pentru desemnarea ministrului justiţiei, Ana Birchall, ca viceprim-ministru interimar pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, informează Administraţia Prezidenţială.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, marţi, că a transmis la Cotroceni propunerea pentru ca Ana Birchall să ocupe în continuare interimar funcţia de vicepremier pe parteriate strategice, precizând că aşteaptă un răspuns de la preşedintele Klaus Iohannis.

„Da, am trimis azi propunerea către Cotroceni, către domnul preşedinte Iohannis. Am discutat despre această propunere, aştept răspuns. Eu cred că domnul preşedinte nu are motive să respingă această propunere", a afirmat Viorica Dăncilă, marţi, la finalul unei întâlniri cu grupurile parlamentare ale PSD, la Parlament.

Întrebată când va face cele două propuneri de vicepremieri, şeful Executivului a răspuns: „Voi face o propunere pentru cele două portofolii, vicepremier parteneriat strategice şi cea de vicepremier în locul domnului Viorel Ştefan. Cred că la sfârşitul lunii iunie voi face aceste propuneri. Bineînţeles că voi asculta părerea în CEx, voi lua o decizie legată de remaniere".

Ea a adăugat că atunci va fi decisă şi dacă PSD va face o remaniere mai largă sau se va limita doar la cei doi vicepremieri.