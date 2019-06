Iohannis și Dăncilă, față în față

Consultările pe tema punerii în aplicare a referendumului pe justiție cu partidele politice continuă la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit deja cu liderii PMP, ALDE Pro România și cei ai minorităților. Urmează PSD. Delegația va fi condusă de Viorica Dăncilă.

Marți, Președintele Klaus Iohannis a făcut o scurtă declarație de presă înainte de începerea primei sesiuni de consultări cu partidele politice după referendumul pe justiție. Klaus Iohannis a anunțat că nu este momentul pentru o revizuire mai largă a Constituției, dar că nu sunt consultări de formă, ci unele reale în care vrea să vadă ce au înțeles partidele din votul din 26 mai.

Klaus Iohannis a declarat, marți, înainte de consultările de la Cotroceni cu partidele politice, că nu vor fi consultări de formă, ci unele "reale", președintele dorind să vadă ce au înțeles partidele din votul dublu din 26 mai.

Klaus Iohannis speră că va reuni "o largă majoritate" în Parlament pentru a implementa modificările legislative cerute de români prin răspunsul dat la referendumul din 26 mai.

Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat marţi, la finalul consultărilor cu preşedintele Klaus Iohannis, că iniţiativa "Fără penali în funcţii publice" va trebui să facă parte din revizuirea Constituţiei, menţionând că preşedintele a fost de acord cu acest lucru.

"Noi considerăm că reforma constituţională, despre care am vorbit, ar trebui să fie, cumva, un pic mai largă, dar oricum ea va fi axată pe reducerea rolului ordonanţelor şi clarificarea termenului de urgenţă. În egală măsură am precizat foarte clar - şi preşedintele a fost de acord - că iniţiativa 'Fără penali în funcţii publice' va trebui să facă parte din această revizuire a Constituţiei, pentru că are în spate un milion de semnături şi a trecut de Curtea Constituţională, deci este o iniţiativă legitimă şi legală, şi morală, evident", a arătat Barna în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la Palatul Cotroceni.

La ora 14:00, șiderii USR au ajuns la consultările cu Klaus Iohannis. Delegaţia USR este formată din preşedintele Dan Barna, Cristina Prună, liderul grupului din Camera Deputaţilor, Ionuţ Moşteanu, vicepreşedinte, George Dircă, preşedintele Comisiei pentru constituţionalitate din Senat, Silviu Dehelean, secretar al Camerei Deputaţilor şi membru în Comisia juridică.

Prima delegație care a intrat la consultări a fost cea a Partidului Național Liberal, la ora 12:30. Cine a intrat la discuțiile cu Iohannis din partea PNL: Ludovic Orban, Raluca Turcan, prim-vicepreşedinte, deputaţii Florin Roman şi Ion Ştefan şi preşedintele organizaţiei PNL Bistriţa, Ioan Turc.