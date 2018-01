Ioana Ene Dogioiu: Iohannis s-a autosuspendat. Dragnea e la apogeu, mult slăbit

Nominalizarea rapida de catre seful statului a alesei domnului Dragnea si votarea acesteia fara emotii in Parlament reprezinta triumful politic al presedintelui PSD. Evitand suspendarea, mi-e teama ca presedintele s-a suspendat pe sine si a slabit capacitatea sa ca, in calitate de sef de stat, sa influenteze semnificativ evolutia Romaniei in urmatoarea perioada, afirma politologul Alexandru Gussi, doctor in stiinte politice al Institut d'Etudes Politiques de Paris si fost consilier prezidential.

"Nu ai dreptul sa le ceri romanilor sa iasa in strada si tu sa te pleci in fata tatucului de la PSD! Nu-mi dau seama de ce electrosoc are nevoie domnul Iohannis pentru a intelege ca va risca sa ramana in istorie ca presedintele care a privit distant cum Romania e deturnata de pe orbita pro-occidentala", afirma Alexandru Gussi, intr-un interviu pentru Ziare.com.

"Sa nu mai cerem PSD sa-si indeplineasca toate promisiunile. Daca acestea sunt iresponsabile, devine un gest de responsabilitate sa nu le respecti", mai spune Alexandru Gussi, in opinia caruia parte a strategiei PSD e chiar schimbarea guvernului atat de des, incat sa existe o scuza a inevitabilei nerealizari a promisiunilor.

Cum arata Guvernul Dancila si programul de guvernare?

Nominalizarea rapida de catre seful statului a alesei domnului Dragnea si votarea acesteia fara emotii in Parlament reprezinta triumful politic al actualului presedinte PSD. Dar si al PSD care a aratat ca prospera la putere chiar si dupa un an de foarte proasta guvernare, dupa un an de lupta cu institutiile de la nivelul puterii judecatoresti, dupa un an cu sute de mii de oameni in strada.

