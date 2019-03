Ioana Ene Dogioiu: Dragnea, luptă contracronometru

Liviu Dragnea ar trebui sa fie audiat astazi, la cererea domniei sale, de completul de cinci al ICCJ care judeca apelul in dosarul Bombonica, soldat pentru Liviu Dragnea cu o condamnare la 3 ani si jumatate cu executare in prima instanta. Un editorial semnat Ioana Ene Dogioiu.

Avand in vedere si faptul ca are deja condamnarea din dosarul Referendumul, practic, dl Dragnea trebuie sa se intoarca din usa puscariei.



Apelul in dosarul Dragnea a inceput pe 8 octombrie 2018 - cu o cerere de amanare din partea lui Liviu Dragnea, pentru a-si angaja avocat - in fata unui complet condus de vicepresedintele ICCJ Iulian Dragomir. De acest complet l-a scapat insa CCR, atunci cand, la solicitarea Guvernului, a constatat ca ICCJ a incalcat competentele Legislativului prin felul in care au fost compuse completurile de 5.







Acea speta in care, potrivit sefei ICCJ, Cristina Tarcea, presedintele CCR ar fi declarat ca ignora cu buna stiinta textul de lege care arata legala compunere a completurilor de 5.



De al doilea complet tras la sorti l-a scapat o decizie a judecatorului Alina Ghica de la Curtea de Apel Bucuresti, care a ajuns sa judece cazul in conditii care contin multe elemente cel putin bizare.



Cel de-al treila complet caruia i-a fost repartizat cazul pare sa fie pe placul dlui Dragnea, atat de mult incat CSM, condus de Lia Savonea - a carei revocare este ceruta de Curtea de Apel Brasov - a recomandat schimbarea de jurisprudenta a ICCJ astfel incat acest complet sa pastreze dosarul chiar daca, in mod normal, nefiind inca administrate probe, cauza ar fi trebuit sa ajunga la completul de 5 tras pentru 2019.



Cu toata aceasta epopee s-au pierdut luni bune si astazi ar fi urmat ca instanta sa audieze 8 persoane, adica 5 martori si 3 inculpati, intre care si dl Dragnea, care s-a imbolnavit grav de sale cu numai 3 zile inainte si a necesitat internarea.



Liviu Dragnea are tot interesul sa traga de timp. Dosarul Bombonica nu e unul complex, nu are interceptari, nu presupune expertize complicate. O parte dintre inculpati au ales procedura simplificata si si-au recunoscut vina, fosta sotie a lui Liviu Dragnea a achitat prejudiciul si a scapat inca de la fond.



Instanta i-a respins lui Dragnea mai multe probe. Deci, in mod normal, apelul nu are de ce sa dureze mai mult de 2-3 termene.



Liviu Dragnea mai are un motiv sa traga de timp. In luna iunie, una dintre femeile judecator din completul care-l judeca, Luciana Mera, ar urma sa se pensioneze. Daca reuseste sa impinga procesul pana atunci, Liviu Dragnea va cere cel mai probabil ca, dupa inlocuirea pensionatei, tot apelul sa fie luat de la capat.



Liviu Dragnea a mai beneficiat o data de aceasta schema, cand, in prima instanta, procesul sau a fost reluat dupa pensionarea Anei Maria Dascalu.



Amanarea este cu atat mai importanta cu cat, dupa intrarea in vigoare a noilor norme privind prescriptia extinctiva, termenele de prescriptie se vor reduce substantial, ceea ce l-ar putea trimite si pe Liviu Dragnea in zona sigura. Este unul dintre motivele pentru care asupra lui Tudorel Toader se fac presiuni mari sa emita o OUG cu modificarile la Codurile Penale care au fost declarate constitutionale.



Prin urmare, orice amanare, in orice conditii, sporeste sansele lui Liviu Dragnea de a scapa de pedeapsa.



