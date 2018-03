Ioana Ene Dogioiu: Dragnea, la colțul mesei "statului paralel"

Cum a primit Dragnea decizia ICCJ privind achitarea în cazul Orban

,, Felul in care lui Liviu Dragnea si, implicit, PSD-ului - pe care il taraste intr-o aventura sinucigasa (Firea dixit!) - le explodeaza in fata bomba dupa bomba pe care le plantasera cu maaaare istetime politica ar putea fi amuzant. Ca in desenele animate cu Tom si Jerry. Dar faptul ca vorbim despre oamenii care au pe mana soarta Romaniei face tragic si infricosator acest spectacol de siretenie dezumflata'', scrie Ioana Ene Dogioiu.

,,Vi-l aduceti aminte pe Liviu Dragnea cum tot repeta pe sub mustata ca vrea la Comisia SRI, pentru ca are el lucruri de spus de o sa se cutremure si muntii, apocaliptice de-a dreptul pentru "statul paralel", dar nu vrea Claudiu Manda, seful comisiei, sa-l cheme. L-a tot rugat, i-a tot spus, dar dl Manda, om cu personalitate de autentic lider, l-a pus pe lista de asteptare.



Induiosata de suferintele bietului lider PSD ignorat cu atata cruzime, Opozitia, mai precis deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu, s-a indurat si a propus in comisie ca dlui Dragnea sa i se faca pe plac, sa fie omul chemat sa cutremure "statul paralel". Dar, ce sa vezi? Toti reprezentantii PSD si ALDE au rostit ca arsi cu fierul rosu: NUUUUU!



Adicatalea, impotriva bietului domn Dragnea, omul care altfel a luat partidul pe persoana fizica, se profileaza o teribila conspiratie interna. Oameni rai pe care el, cu mana lui, i-a pus in Comisia SRI nu vor sa-l lase sa provoace cutremurul izbavitor de stat paralel pe care domnia sa arde de nerabdare sa-l declanseze. Asa ceva!'' mai scrie Ioana Ene Dogioiu.

