Ioana E. Dogioiu:Boicotaţi recensământul urii şi al manipulării! Nu-i faceţi ultimul joc lui Dragnea

Ioana Ene Dogioiu, editorial tăios în ziare.com pe seama referendumului pentru definirea familiei.

"Ca sa nu mai vorbim doar despre criza din PSD, despre represiunea din 10 august, despre criticile externe la adresa distrugerii statului de drept din Romania si masurile care s-ar putea lua la Bruxelles in consecinta, ca sa nu mai vorbim despre inflatia care-si ia avant si despre toate nenorocirile aduse de PSD pe capul Romaniei, Liviu Dragnea a scos din joben referendumul pentru familia traditionala.

Este exclusiv o perdea de fum, o diversiune, o uriasa cheltuiala inutila intr-o tara cu scoli, spitale si sosele lamentabile. Este lansata diversiunea ca se voteaza impotriva legalizarii casatoriilor intre persoane de acelasi sex. Fundamental fals!

Casatoria se incheie, potrivit art. 271 din Codul Civil, intre un barbat si o femeie. Nu exista niciun proiect de modificare a acestei legi si, la mentalitatea din Romania, nici macar nu cred ca el va aparea prea curand.

Din nefericire pentru homofobi, gay casatoriti legal exista in Romania. Cei care au incheiat casatorii in tari care le accepta, precum Olanda, traiesc aici, iar in virtutea recentei decizii a CEDO in cazul Coman statul roman e obligat sa le recunoasca statutul de soti in toate chestiunile care privesc rezidenta".

