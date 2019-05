De ce Ioan Niculae nu şi-a mai plătit angajaţii de aproape 5 luni

Ioan Niculae

Ioan Niculae, patronul Astrei, nu şi-a mai plătit jucătorii de aproape 5 luni.

Astra este calificată în finala Cupei Romaniei, pe care o va juca în compania celor de la Viitorul.

Costel Enache, antrenorul Astrei, a dezvăluit că Ioan Niculae, patronul echipei, are o perioadă dificilă în afacerile pe care le deţine.

"E într-o perioadă în care a depins de ceva probleme legislative. Nu e o perioadă foarte bună în partea de bussiness şi pot să înţeleg lucrul ăsta. În schimb, la fel de bine îmi înţeleg şi jucătorii", a spus Enache.

Astra nu este însă singura societate din proprietatea lui Ioan Niculae care are probleme cu banii, scrie telekomsport.ro. Potrivit Profit.ro, combinatul Chimic Ga Pro Co Chemicals Săvineşti, care aparţine de grupul Interagro, este în faliment şi se discută despre vânzarea acestuia. Compania are restanţe salariale către foştii şi acutalii angajaţi în valoare totală de 6 milioane de lei.