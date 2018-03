Ioan-Aurel Pop, candidat la șefia Academiei Române, despre momentele istorice ale României

În anul centenarului, academicianul Ioan-Aurel Pop a vorbit la Realitatea Românească despre momentele de cumpănă prin care a trecut țara noastră, dar și despre cum arată România la 100 de ani de la Marea Unire.

Ioan-Aurel Pop este principalul candidat la alegerile pentru șefia Academiei Române, care vor avea loc pe 5 aprilie.

"Câteodata am vieţuit, câteodată am convieţuit, dar de cele mai multe ori am supravietuit. Şi de aceea, avem câteodată un fel de nimicnicie aşa, care ne îndeamnă la gesturi fatale, la renunţare. Din fericire, fiind un popor latin, ne revenim repede. În toate marile momente istorice ale acestui popor, şi unul a fost fondarea Academiei Romane în 1866, ne-am adunat energiile şi ne-am dat seama de unde bate progresul, unde luceşte soarele cel mai bine", a spus academicianul Ioan-Aurel Pop.