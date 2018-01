Invitații de nuntă. Modele de texte de unde să te inspiri

Ati ajuns la capitolul invitatii de nunta? Felicitari! Sa fie intr-un ceas bun si sa va distrati de minune la petrecere! Pana atunci insa, exista o multime de lucruri pe care ar trebui sa le stiti despre invitatii de nunta.

Desi pare floare la ureche sa comanzi niste invitatii la nunta si sa le inmanezi apoi rudelor si prietenilor, exista un intreg protocol in ceea ce le priveste.

Invitatii de nunta – Reguli obligatorii

Cine este trecut primul?

Scrise sau nescrise, exista cateva reguli de baza in ceea ce priveste invitatiile de nunta. Prima intrebare: cine este trecut primul pe invitatiile de nunta. Raspuns: cine plateste.

Daca nunta este organizata si platita de parintii mirelui (socrii mari), acestia sunt trecuti primii pe invitatie, in calitate de “gazde”. Daca parintii miresei (socrii mici) s-au implicat in organizarea nuntii si in achitarea costurilor, atunci ei trebuie trecuti primii pe inviatiile de nunta. In cazul in care mirii s-au ocupat de toate pregatirile si ei vor suporta cheltuielile nuntii, atunci ei vor fi trecuti primii, in ordinea Mireasa-Mire. Daca ambele perechi de socri vor suporta cheltuielile nuntii, primul se trece numele Miresei, apoi numele Mirelui. Totusi, in familiile traditionaliste primii vor fi trecuti parintii mirelui, in calitate de Socri Mari, ordinea fiind barbat-femeie.

Indiferent ce ati hotarat, regula trebuie sa se pastreze, la toate celelalte nume ce urmeaza a fi trecute pe invitatie.

Astfel daca s-a inceput cu numele miresei, toate celelalte randuri vor incepe cu numele femeii, respectiv numele soacrei mici, apoi numele socrului mic, apoi numele soacrei mari, numele socrului mare, numele nasei, numele nasului.

Daca s-a inceput cu numele mirelui, toate celelalte randuri vor incepe cu numele barbatilor, apoi cu numele femeilor.

Simplu si la obiect

Nu te complica in redactarea textului invitaiilor. Fie ca alegi sa iti scrii singur textul, fie ca alegi un text gata facut, important este ca acesta sa fie simplu, sa te reprezinte pe tine si pe partener. Nu va grabiti, multe cupluri uita sa treaca pe invitatii elemente precum Data casatoriei, Ora, Locul unde are loc Cununia civila sau Cununia religioasa, Restaurantul. Aceste elemente sunt foarte importante, iar daca le omiteti veti fi pusi in situatia jenanta de a suna toata lista de invitati ca sa faceti lamuriri suplimentare.

Daca ceremoniile (Biserica si Restaurantul) se vor desfasura in locuri foarte cunoscute, nu mai este nevoie sa treci adresa lor. Insa daca acestea sunt necunoscute publicului larg, adresa nu trebuie omisa de pe invitatie.

