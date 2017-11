Învăţătoare acuzată că terorizează elevii: "Se apleacă cu pieptul ei şi îi presează pe bancă..."

Sunt anchete la şcoala din Piatra Fântânele, din judeţul Bistriţa-Năsăud, după ce o învăţătoare a fost acuzată că a agresat fizic şi verbal 16 elevi, unul ajungând la spital. Copiii refuză de mai bine de două săptămâni să mai meargă la cursuri.

Şaisprezece elevi care spun că au fost agresaţi de învăţătoare refuză să mai meargă la şcoală de mai bine de două săptămâni, fiind speriaţi de atitudinea acesteia. Copiii şi părinţii se plâng că dascălul îi loveşte de bancă, îi jigneşte şi vorbeşte foarte urât cu ei, scrie Mediafax.

„L-a tot bătut pe copil şi într-o zi eu i-am trimis mesaj învăţătoarei şi am rugat-o frumos să nu-l mai bată. S-a apucat mai tare să-l lovească. Băiatul s-a supărat, l-a jignit, i-a spus că nu îl mai trece clasa, i-a spus copilului câte i-a trecut pe la gură... Nu numai copilul meu este lovit, sunt mai mulţi copii bătuţi... îi trage de păr, îi loveşte de bancă. Până acum au fost toate bune, nu ştiu ce s-a întâmplat acum”, a povestit presei Costan Zaharie, tatăl unui băieţel.

Părinte: Se apleacă cu pieptul ei şi îi presează pe bancă

Un alt părinte a spus că şi copilul lui a fost agresat. "Am o fetiţă în clasa a II-a, o tot ceartă, o trage de păr şi vorbeşte urât despre ea şi despre părinţi. Am încercat să vorbesc cu doamna învăţătoare şi mi-a spus că e foarte obraznică fetiţa şi că mi-o trimite acasă”, a povestit Irina Bozga, mama unei eleve.

Maria Bodaşcă a spus că a încercat de mai multe ori să discute cu învăţătoarea să nu îi mai jignească copilul, dar fără rezultat.

„Se comportă foarte urât cu copiii, i-a bătut, îi jigneşte, le vorbeşte urât. Se apleacă cu pieptul ei şi îi presează pe bancă şi le spune că dacă ne spune nouă, părinţilor, o să aibă probleme... Îi tot face măgari şi în toate felurile. Eu nu de asta îi trimit la şcoală, îi trimit ca să înveţe, dacă nu, îi ţin acasă. Eu am pus nume copiilor, nu să fie jigniiţi. Copiii sunt dezamăgiţi şi le este groază să vină la şcoală. Ne spun că fug de la şcoală dacă îi mai aduc la doamna învăţătoare”, povesteşte Maria Bodaşcă.

Părinţii spun că situaţia a început anul acesta, după ce învăţătoarea cu pricina a fost desemnată coordonatoarea instituţiei de învăţământ din Piatra Fântânele, vizaţi fiind doar copiii care locuiesc în timpul săptămânii la Mănăstirea din Piatra Fântânele.

Întrucât micuţii aveau de parcurs pe jos distanţe cuprinse între 8 - 16 kilometri până la şcoală, într-o zonă de munte, fără drumuri de acces, părinţii şi conducerea mănăstirii din Piatra Fântânele au ajuns la o înţelegere ca, pe perioada cursurilor, de luni şi până vineri, copiii să fie găzduiţi într-o casă a mănăstirii, iar măicuţele care slujesc aici să se ocupe de ei.

Părinţii au cerut şi sprijinul procurorilor, depunând o sesizare penală pe numele învăţătoarei, după ce un elev din clasa a IV-a a ajuns la spital, cu un atac de panică care i-a agravat bolile de care suferea, în urma unui incident cu învăţătoarea de la clasă.

„L-a închis de tot în clasă şi nu l-a mai lăsat în pauză deloc. Copilului i s-a făcut rău şi în loc să sune la 112 să îl ducă de la şcoală la spital, l-a dus la mănăstire. Măicuţele s-au speriat, ne-au sunat şi l-am dus apoi la spital. Dar din Ciosa am ajuns greu, numai pe la 10 – 11 noaptea am ajuns cu copilul la spital. Pe măicuţe le-am găsit plângând, s-au speriat foarte tare. Copilul abia respira şi se tem acum să ne mai ţină copiii la mănăstire. Am stat o săptămână cu copilul în spital şi noaptea striga într-una -Tulai Doamne, Tulai Doamne vine doamna...(n.n. Învăţătoarea). Asistentele veneau şi făceau tratament întruna şi ţineau să îl să liniştească, noaptea a venit şi psihologul să îl vadă. Acuma nu mai vrea să vină la şcoală, abia stă în picioare”, povesteşte Ioana Zaharia, mama copilului.Pe perioada vacanţei, părinţii au încercat să găsească o soluţie în ceea ce priveşte comunicarea cu învăţătoarea, dar nu au putut rezolva nimic, astfel că au solicitat chiar şi ajutorul unui psiholog, care i-a evaluat pe cei 16 elevi. Acesta a concluzionat că elevii au suferit o traumă la şcoală şi din acest motiv nu mai vor să se întoarcă la cursuri.

Totodată, părinţii celor 16 elevi din Piatra Fântânele au sesizat Inspectoratul Şcolar, care a demarat o anchetă în acest caz.

Cadrul didactic este cercetat penal pentru comportare abuzivă.

„A fost depusă o sesizare de un grup de părinţi din Piatra Fântânele împotriva unei învăţătoare. În cauză se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă, ancheta desfăşurându-se sub coordonarea procurorului” a declarat ag. şef adj. Crina Sîrb, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Bistriţa-Năsăud.

Şi reprezentanţii Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului Bistriţa-Năsăud s-au autosesizat şi au declanşat o anchetă, elevii urmând să fie consiliaţi psihologic.