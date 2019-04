Într-o zi, soțul i-a spus ce să schimbe la corpul ei. Acum, femeia este devastată

După șase ani de mariaj, soțul i-a spus că vrea să schimbe un lucru la corpul ei și anume să facă o intervenție de mărire a sânilor.

Femeia i-a explicat că este fericită așa cum este, dar soțul ei o face să simtă nesigură.

"Suntem căsătoriți de 6 ani, am sânii mici, însă sunt bine. Soțul meu sugerează că am nevoie de un implant. Nu vreau să am dureri și nu înțeleg de ce când ne-am întâlnit nu l-a deranjat acest lucru", a scris femeia pe Reddit, citată de mirror.co.uk.

Continuând: "El vrea să-și facă un transplant de păr și mie îmi spune că ar trebui să îmi fac o mărire de bust. Chiar dacă el ar arăta mai bine cu păr, sentimentele mele pentru el nu se schimbă."

Soția a mai vorbit și despre activitatea sexuală tot mai redusă, însă au voci care i-au transmis că este vorba despre o criză a vârstei.