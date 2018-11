Intolerența la histamină: simptome, cauze și tratament

Intoleranta la histamina

Intoleranta la histamina poate fi depistata printr-un test simplu de sange.

Intoleranta la histamina. Pentru a putea stabili un diagnostic sigur pentru intoleranta la histamina, trebuie excluse mai intai celelalte afectiuni cu simptome asemanatoare. Printre acestea se numara alergiile la alimente si intolerantele la anumite medicamente, precum si afectiuni cronice ale colonului.

Cu ajutorul unui test de sange poate fi stabilita capacitatea organismului de descompunere a histaminei si concentratia de histamina din sange. In cazul persoanelor afectate, activitatea enzimei responsabila pentru descompunere, este redusa la aproximativ jumatate din activitatea normala. In cazurile extreme, aceasta poate sa scada si pana la 10%.

Pe langa testul de sange, schimbarea alimentatiei ar putea oferi indicatii cu privire la prezenta unei eventuale intolerante la histamina. Pentru aceasta, este necesara evitarea stricta pentru un anumit interval a alimentelor care contin histamina. In cazul in care disconfortul dispare si intolerantele la alte alimente au fost deja excluse, persoana in cauza se confrunta intr-adevar cu intoleranta la histamina.

Intoleranta la histamina. Tratarea intolerantei la histamina

Pentru a putea trata cu succes intoleranta la histamina, este necesara renuntarea timp de minim 2 saptamani la orice alimente care contin histamina in cantitati mari. In locul acestora, se recomanda consumul de cartofi si orez, cu un continut redus de histamina. Aceasta masura este menita sa reduca nivelul histaminei din sange. In aceasta perioada de doua saptamani trebuie sa acordati atentie sa asigurati organismului dvs. toate substantele nutritive de care aveti nevoie.

Dupa aceasta faza de evitare completa a anumitor alimente, cei in cauza trebuie sa testeze incet si cu atentie, alimentele pe care le tolereaza inca. Completati regimul in urmatoarele 4-8 saptamani cu noi alimente. Atentie insa sa nu suprasolicitati organismul. Testati alimentele treptat si in cantitati reduse.

Incercati sa observati modul in care reactioneaza organismul la fiecare aliment in parte. Daca doriti, puteti sa inregistrati intr-un jurnal alimentele pe care le-ati consumat, cantitatea mancata si eventualul disconfort creat, sau lipsa lui. De asemenea, puteti nota in jurnal si conditiile in care v-ati hranit, respectiv daca va aflati intr-o situatie stresanta.

Intoleranta la histamina. Vitamina B6 si vitamina C in tratamentul intolerantei la histamina

In anumite situatii –cum ar fi in deplasari- nu putem apela doar la alimente pe care le putem tolera cu usurinta. In cazul anumitor pacienti, disconfortul nu dispare nici dupa schimbarea regimului alimentar. In astfel de cazuri, simptomele pot fi combatute cu medicamente, scrie alphega-farmacie.ro.

Cercetarile au demonstrat ca multi dintre cei afectati au un nivel de vitamina B6 prea scazut. Vitamina B6 are rol de coenzima pentru diaminoxidaza si sprijina descompunerea histaminei. In anumite cazuri, se recomanda administrarea de doze mari de vitamina B6, insa numai in situatiile in care nivelul din sange este intr-adevar prea scazut.

Similar vitaminei B6, multi dintre cei afectati au un nivel de vitamina C prea scazut in sange. Exista pareri in acest sens, potrivit carora prin administrarea de vitamina C, histamina este descompusa mai repede in organism.

Intoleranta la histamina. Medicamente in cazul intolerantei la histamina

Pe langa administrarea de vitamina B si vitamina C, pacientii au de asemenea posibilitatea de a apela la un tratament medicamentos, care poate consta fie din produse antihistaminice sau un tratament alternativ cu enzime.

Antihistaminicele au grija ca histamina din corp sa nu-si poata derula intregul efect. Sunt potrivite in special atunci cand pacientii sufera de reactii la nivelul pielii, de rinite alergice, dureri de cap sau ameteala. Alternativ, exista posibilitatea de a asigura organismului enzimele necesare prin capsule. Aceasta masura se recomanda in special dupa consumul de alimente bogate in histamina, la care cei in cauza nu doresc sa renunte, in ciuda intolerantei.

Spre deosebire de alte intolerante la alimente, in cazul intolerantei la histamina viata pacientului poate fi pusa in pericol. In astfel de situatii se recomanda apelarea de urgenta la medic pentru administrarea de antihistaminice cu efect rapid.