Interviu-eveniment cu Mihai Tudose, la Realitatea TV. Premierul, invitatul lui Octavian Hoandră

Cand un om care este prim-ministru in ultimii 10 ani se duce cu trei valize de carti intr-un sat din Grecia si cand este mare maestru la sah deja eu as fi curios cum va raportati dvs. la functia dvs., la oamenii din jurul dvs., la oamenii din Romania si la oamenii din ultimul sat

”Pare o intrebare simpla dar nu este deloc. Nu poate avea un raspuns simplu. Pasiunea cititului mi-a fost insuflata de familie.

M-am nascut si am trait intr-o casa cu cateva mii de volume. Stiti ca a fi prim-ministru nu schimba cu nimic metabolismul. Eu cred ca cea mai mare provocare in aceasta functie este sa ramai normal si sa incerci sa stabilesti normalitatea. O sa avem o strategie si avem o strategie in programul de guvernare pe doi-trei ani. E un bun inceput dar nu este suficient. Ar trebui ca pe baza acestei strategii sa avem o strategie pe termen mediu si lung daca nu incepem sa vedem ce facem cu Romania peste 25 - 30 de ani. Iertati-ne, dar jucam in orb si speram sa avem noroc. Ne intoarcem la sah, nu e joc de noroc. Nu merge cu norocul aici. Tot sa astepti sa greseasca adversarul? Nu prea mai greseste”, a adirmat Tudose.