Întâlnirea secretă a grupului Bilderberg. "Oculții" care conduc Planeta l-ar putea "demite" pe Trump

Misteriosul grup Bilderberg, cel care ar "conduce lumea din umbră" și care se „reunește în mare taină", în fiecare an, în spatele ușilor închise, discută în aceste zile "problema Trump".

Întâlnirea anuală a elitelor guvernamentale și de business, reunite sub numele misterios de "grupul Bilderberg", are ca temă principală de discuție un raport misterios cu privire la ultimele evoluții legate de admnistrația Trump, scrie The Guardian.

"Va lua președintele notă de trecere?", se întreabă jurnaliștii britanici.

Furtuna în mijlocul căreia se află Donald Trump se va muta cu câțiva kilometri vest de Casa Albă, la centrul de conferințe dn Chantilly, Virginia, unde se strâng greii secretoși ai lumii, cei a căror opinie "chiar contează".

Summit-ul de trei zile care începe joi în condiții de securitate draconică are loc la doi pași de Biroul Oval, în hotelul de lux Westfields Marriot. Încă de miercuri, hotelul a fost închis și o armată de peisagiști plantează de zor arbuști și plante luxuriante în jurul locației, care să-i protejeze pe miliardari și bancheri de indiscreția paparazzilor.

Cuvintele-cheie care tronează pe agenda întâlnirii secrete de zilele acestea sunt: “Administrația Trump: Un raport asupra evoluției de până acum”.

"Va fi președintele pus la colț pentru că a trimis mesaje pe Tweeter în timpul orelor? Sau i se va spune să-și golească dulapul și să plece? Dacă există un loc unde unui președinte i se pot spune cuvintele 'Ești concediat!' este întâlnirea Bilderberg", scrie The Guardian.

Casa Albă și-a trimis câteva personaje-cheie la sesiunea ultra-secretă, printre care consilierul pe securitate națională, HR McMaster, secretarul pe comerț, Wilbur Ross și noul strateg al lui Trump, Chris Liddell. Ar putea să apară însuși președintele în persoană pentru a primi evaluarea Bilderberg?

Henry Kissinger, unul dintre mentorii Bilderberg, a vizitat Casa Albă în urmă cu câteva săptămâni pentru a discuta cu președintele despre “Rusia și alte chestiuni”.

Prestația lui Trump de la summit-ul NATO din Bruxelles va fi cu siguranță disecată de liderii reuniți la Westfields Marriot. Însuși șeful NATO, Jens Stoltenberg, este invitat să facă o prezentare, alături de ministrul olandez al Apărării și alți politicieni de top din Europa.

Pe lista scurtă de invitați se mai află șefa FMI, Christine Lagarde, regele Olandei, dar și ambasadorul Chinei la Washington, Cui Tiankai.

"Deci, i se va transmite lui Trump să-și ia tălpășița sau va fi păstrat pe rol de măscărici util?", se întreabă jurnaliștii britanici.

Ce este Grupul Bilderberg

Istoria Clubului Bilderberg începe după cel de-al doilea război mondial. Prima reuniune oficială a avut loc în luna mai 1954, în localitatea olandeză Oosterbeek. Atunci s-a împrumutat numele Hotelului Bilderberg, amfitrionul întânirii, al cărui proprietar era Prințul Bernhard de Lippe-Biesterfeld de Olanda, tatăl fostei Regine Beatrix a Olandei.

Grupul Bilderberg este o organizație cu agendă globalistă, ce include lideri politici din lumea occidentală, oameni de afaceri și academicieni.

Din Grupul Bilderberg fac parte cam 180 de personalități politice, culturale, economice, universitare, care se întrunesc în fiecare an în luna mai, alternativ în Europa și America, în aproape 50 de țări.

Fondatorii grupului au fost magnații David Rockefeller și familia de bancheri Rothschild. Grupul este puternic exclusivist și se reunește anual pentru a promova o apropiere între Europa și Statele Unite ale Americii. Organizația are o agendă globalistă și afirmă că noțiunea de suveranitate națională este depășită.

Din cauza caracterului secret al întâlnirilor și a refuzului de a emite comunicate de presă, grupul a fost acuzat adesea de comploturi la nivel mondial. Grupul nu are pagină de internet și nicio întâlnire nu este înregistrată.