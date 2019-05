Dăncilă despre alegeri: Au fost greșeli, iar cei resposabili trebuie să plătească

Premierul Viorica Dăncilă și președintele Klaus Iohannis s-au întâlnit la Palatul Cotroceni, pe fondul crizei remanierii, să negocieze o soluție de compromis. După aceea, premierul a declarat, la începutul ședinței de Guvern, că nu poate lua nicio măsură pripită și a cerut rapoarte ample despre proasta desfășurare a votului din afara țării, după care va lua o decizie.

Premierul Dăncilă se opune demiterilor din Guvern cerute de președintele Iohannis: ”Nu poți demite pe cineva fără să analizezi cine a greșit”. Premierul Dăncilă a declarat că nu poate demite imediat pe cineva din Guvern. ”Nu poți demite pe cineva fără a analiza cine a greșit”, a spus Viorica Dăncilă.

"Am cerut să mi se facă un raport complet, intern și extern, privind modalitatea desfășurării alegerilor în diaspora. Toate deciziile le voi lua pe baza acestui raport. Dacă au fost greșeli, și cu siguranță au fost, cei resposabili trebuie să plătească. Dar nu putem aplica sancțiuni fără analiză", a spus premierul.

Întâlnirea vine la o zi după ce premierul a transmis președintelui lista cu cei patru miniștri nominalizați, iar președintele i-a cerut demiterea miniștrilor de Interne și Externe.

Iohannis vrea schimbarea unor miniștri și are nevoie de acordul lui Dăncilă în acest demers, iar Dăncilă are trei ministere unde interimatul expiră în curând și are nevoie ca Iohannis să semneze decretele pentru noii miniștri.

De asemena, există informații că șeful statului ar intenționa să refuze un vicepremier propus de șeful statului, iar Dăncilă are în vedere o remaniere mai largă sau chiar o restructurare a Guvernului în perioada următoare și are nevoie ca șeful statului să accepte mutările.

Momentan, premierul i-a trimis șefului statului propuneri de numire în funcție a 4 miniștri:

Titus Corlățean (vicepremier pe relații strategice), Ana Birchall (Justiție), Fonduri europene (Roxana Mînzatu), Natalia Intotero (Românii de pretutindeni). Pe de altă parte, președintele Klaus Iohannis a cerut demiterea imediată a doi miniștri: Carmen Dan (Interne) și Teodor Meleșcanu (Externe).

Carmen Dan și Teodor Meleșcanu au spus că nu demisionează și că premierul nu le-a cerut demisia.