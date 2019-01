"Insula Belina". TelDrum a dat în judecată CJ Teleorman

TelDrum a dat în judecată Consiliul Județean Teleorman, după ce autoritatea locală a redat, în noiembrie, Insula Belina și Brațul Pavel în administrarea Apelor Române, scrie cotidianul Liber în Teleorman.

Procesul are ca dată 23 ianuarie 2019, la Tribunalul Teleorman, ora 8:30, potrivit portalului instanțelor de judecată. Consiliul Județean Teleorman are rol de pârât, iar TelDrum de reclamant. Instanța este de Contencios administrativ şi fiscal.



Cotidianul local l-a contactat pe președintele CJ Teleorman, Dănuț Cristescu, care a declarat: „Păi motivul nu-l cunosc prea bine, au făcut o plângere prealabilă, prin care au solicitat suspendarea hotărârii Consiliului Județean Teleorman prin care noi am dat înapoi Insula Belina către Administrația Apelor Române. Ei invocă mai multe motive, în cererea de chemare în judecată. Nu am aprofudat prea bine cererea aia, că e recentă. Dar din ce am văzut, se referă la contracte, în principiu. Că acele contracte sunt pentru o perioadă de 7 ani de zile, că la momentul respectiv s-a licitat, cam astea sunt motivele. Dar n-am aprofundat în totalitate cererea de chemare în judecată, pentru că ea a venit zilele astea, ieri sau alaltăieri. E interesant, dar acum să vedem ce va zice instanța. Noi considerăm că hotărârea pe care am dat-o e perfect legală.”







Consiliul Județean Teleorman a adoptat, în luna noiembrie, cu 5 abțineri, un proiect de hotărâre prin care Insula Belina și Brațul Pavel au trecut din nou în administrarea statului, după cinci ani în care s-au aflat în închirierea companiei Tel Drum.



Returnarea se face în baza aceleiași HG din 17 decembrie 2013, semnată de Victor Ponta, premier la acea vreme, și asumată de vicepremierul Liviu Dragnea, în prezent președinte al Camerei Deputaților.



Cele două obiective au fost trecute în domeniul public al județului Teleorman și în administrarea Consiliului Județean Teleorman „în vederea reabilitării și valorificării cadrului natural al zonei Dunării - Belina-Brațul Pavel”.



Potrivit articolului 3 al actului normativ, în cazul nefinalizării investiției în termen de 5 ani de la transmiterea părților de imobile, acestea revin în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale Apele Române.



În câteva săptămâni, această perioadă se încheie, iar în zona respectivă nu s-a realizat nimic în interes public, astfel că decizia a fost ca cele două obiective să revină, în mod direct, la Apele Române.