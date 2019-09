Inspectorii ANI verifică averea Rovanei Plumb

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) verifică averea Rovanei Plumb, verificările fiind declanșate anterior scandalului din Parlamentului European privind funcția de comisar european, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European a decis, luni, prin vot, că Rovana Plumb nu e aptă pentru funcția de comisar european.

Respingerea acesteia s-ar datora unui împrumutul de 800.000 de lei pe care Plumb l-a luat de la o anume Elena Loghin, social-democrata sponsorizând cu aceeași sumă campania electorală a PSD la europarlamentar. Bani pe care aceasta spune că i-a achitat prin vânzarea a două apartamente.

Respingerea unor candidați pentru posturile de comisar european în Comisia Juridică este o situație fără precedent, a declarat un purtător de cuvânt al Parlamentului European, pentru Politico. În acest moment, procesul de avizare a noii componențe a Comisiei Europene este blocat, după ce nominalizații României și Ungariei au fost respinși.

Comisia Juridică așteaptă acum un răspuns de la Ursula von der Leyen, la scrisoarea referitoare la respingerea celor doi.

Averea Rovanei Plumb a atras atenția presei atunci când fiul său a fost filmat, în urmă cu ceva timp, la bordul unei mașini de lux în valoare de 250.000 de euro, in timp ce purta un ceas de 20.000 de euro.

Presa a scris atunci despre vila, deloc de neglijat, pe care ministrul Fondurilor Europene o deține în comuna Pantelimon, lângă Bucuresti. Casa are, conform declarație de avere, are o suprafata de 671 de metri patrati, fiind construită pe un teren de 1.898 de metri pătrați. Rovana Plumb mai are încă patru apartamente. Două sunt în București (de 50mp, respective 80 de mp), o casa de vacanță în comuna dâmbovițeană Buciumeni (48 mp) și o casa de locuit la Comarnic (95 mp).

Nici la capitolul terenuri, Rovana Plumb nu stă mai prost. Pe lângă cel pe care și-a constuit vila din Pantelimon, în declarația de avere mai sunt stipulate încă trei terenuri dobândite prin succesiune legale. Unul se află în Prahova, la Comarnic și are 354 de mp iar încă două în Dâmbovița, în comuna Pietroșița (2600 mp) și comuna Buciumeni (2260 mp).

Rovana Plumb mai are bijuterii în valoare de 7000 de euro.