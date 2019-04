Înşelătoria care face vâlvă în România. NU RĂSPUNDE la acest număr de telefon!

O nouă metodă de înșelătorie face vâlvă în România. Mai multe persoane au fost sunate de pe un număr care are un prefix ce nu aparține niciunei țări.

Numărul suspect este +78.09.002.50.38. De regulă, apelantul nu lasă mult apelul, dă doar bip, spun persoanele care au primit acest apel. Oamenii care sună înapoi sunt întâmpinați de vocea unui robot, care îi anunță, în limba engleză, că tocmai au câștigat un premiu de 5.000 de dolari: „If you are the owner of this number you just won 5000 dollars…”. Urmează instrucțiuni despre pașii care trebuie urmați pentru a intra în posesia premiului.



Utilizatorii de internet discută deja despre acest subiect pe forumuri. Pe reddit.com a fost deschis un topic pe această temă. Cei mai mulți dintre comentatori spun că au închis imediat cum au fost întâmpinați de vocea robotului telefonic.







Mai mulți clienți ai rețelelor de telefonie din Sibiu au primit acest apel, scrie turnulsfatului.ro. Reprezentanții autorităților avertizează că este probabil ca aceasta să fie o înșelătorie – fie numărul să fie cu suprataxă, fie utilizatorii să fie îndrumați către un cont bancar, unde să depună o sumă pentru a intra în posesia așa-zisului premiu.