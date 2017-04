Însărcinată în 20 de săptămâni, femeia și soțul ei au început să caute coșciug pentru bebeluș

La prima vedere T.K. si Deidrea Laux sunt un cuplu normal. Insa cand le vei auzi povestea, s-ar putea sa crezi ca sunt cel mai incercat cuplu din cate exista.

T.K. si Deidrea isi asteptau cu entuziasm cel de-al doilea copil. In decembrie facusera prima ecografie si erau extrem de bucurosi. I-au auzit inima copilasului si l-au vazut in pantece ca era cat o ghinda. Insa, in a 20 a saptamana de sarcina si-au dat seama ca ceva este in neregula, scrie Kanald.ro.

Medicul a observat ca ochii micului care se dezvolta in pantece erau foarte apropiati si asta inseamna ca el avea o anomalie la creier. Insa asta era doar una dintre probleme pentru ca au fost nevoiti sa se confrunte si cu restul. S-a dovedit ca micutul Thomas suferea de o boala foarte rara care ii este fatala. Medicii i-au informat ca se poate pune capat sarcinii daca voiau acest lucru, insa viitorii parinti au hotarat de comun acord ca vor sa isi cunoasca bebelusul chiar si pentru o scurta perioada de timp.

Cei doi au hotarat sa se bucure de timpul petrecut cu Thomas atat cat ii este dat pe acest Pamant. In tot acest timp, cat inca se afla in pantece, in loc sa ii pregateasca petrecerea de bun venit, parintii ii cautau cosciug. Cinci zile a trait si fiecare zi petrecuta cu el era dulce-amara.

Si-au adorat copilul si au pretuit fiecare moment pe care l-au petrecut cu el.