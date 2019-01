Înlocuitorul lui Dragnea, cu gura până la urechi, la ceremonia de la Ateneu. Discurs perfid

Florin Iordache, la Ateneu

Cei mai importanți lideri ai Europei au fost tratați cu flit de "păpușarul" de la București, Liviu Dragnea, cel care deține frânghiile puterii și conduce din umbră Guvernul Dăncilă. În locul lui Dragnea, plecat în vacanță cu iubita, omul care a dat mâna cu oficialii europeni la Ateneu a fost Florin Iordache, cel care și-a câștigat un renume sumbru în România prin OUG 13, dar și prin comisia parlamentară care a mutilat legile justiției și codurile penale.

Florin Iordache i-a ținut locul celui de-al treilea om în stat și a avut al treilea discurs de pe scena Ateneului Român, după cele ale lui Klaus Iohannis și Călin Popescu Tăriceanu.

Florin Iordache, care nu se află la prima declarație publică critică la adresa liderilor UE, i-a tras de urechi pe oficialii europeni și le-a cerut să ne trateze ca pe cetățeni europeni cu drepturi depline. "România merită să fie respectată în acest proiect comun UE", a comentat acid Florin Iordache.

Fostul ministru "Altă întrebare" i-a avertizat pe greii Europei că ne aflăm într-un an electoral în România și că vor mai fi "accente electorale contondente" care se vor resimți în următoarele 6 luni.

Cu alte cuvinte, criticile aduse de Iohannis sau Opoziție la adresa încercărilor PSD-ALDE de a lovi statul de drept în România și de a stopa combaterea corupției trebuie interpretate în cheie electorală.

"Vă asigur că majoritatea parlamentară va avea înțelepciunea și maturitatea de a sprijini Guvernul în asigurarea președinției Consiliului UE", a punctat Iordache.

Înainte de deschiderea ceremoniei care a reprezentat preluarea oficială de către România a președinției UE, Florin Iordache a fost surprins de camerele de televiziune râzând cu gura până la urechi împreună cu fostul parlamentar PSD, Mădălin Voicu.

Florin Iordache a tranșat lucrurile. Într-o intervenție la Realitatea TV, deputatul PSD a spus clar că Liviu Dragnea este în vacanță, astfel încât acesta nu va fi prezent la întâlnirea cu şeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

Întrebat dacă Juncker îl va primi mâine, la ora 11:00, în locul lui Liviu Dragnea, Florin Iordache a replicat, în direct la Realitatea TV: "Nu, il primim noi pe dansul la Parlament. Domnul Liviu Dragnea, daca dumneavoastra nu stiati, este in vacanta si in aceste conditii reprezentarea in Camera o voi face eu, impreuna cu domnul Tariceanu. Care este problema? Eu reprezint Camera la intalnirea de maine. Punct".

Afirmațiile făcute de Iordache îl contrazic pe secretarul general al PSD, Codrin Ștefănescu, cel care susținea că "Liviu Dragnea nu a plecat în insule exotice, nu a plecat nici pe Lună, nici pe Marte. Liviu Dragnea nu e plecat din ţară şi nu va pleca din ţară, în mod sigur".

Prin urmare, preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, nu va fi prezent mâine la întâlnirea cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. El va fi reprezentat de vicepreşedintele forului, Florin Iordache.