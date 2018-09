Ingrijirea gazonului – Cat costa la eMAG cele mai bune masini de tuns iarba

Ingrijirea gazonului – Venim in intampinarea ta cu 5 solutii avantajoase de ingrijire a gazonului.

Ingrijirea gazonului este o ocupatie foarte importanta in aceasta perioada. Daca vrei sa ai in fata casei sau in curte iarba tunsa la nivel si sa nu creasca buruienile, trebuie sa dedici timp activitatii de tundere a gazonului. Iata cateva unelte cu care poti face asta rapid si ieftin.

Coasa electrica Ruris

Prima oferta pe care v-o prezentam este si cea mai avantajoasa, are si reducere iar pretul ei ajunge sub 100 de lei cu mult. Coasa electrica de la Ruris este simpla, usor de utilizat si pretabila pentru toate amenajarile de finete in peisagistica. Cu trimmerul electric TE 250 se pot tunde ierburile din jurul arbustilor sau ierburile de pe langa borduri fara prea mare dificultate. Toate detaliile tehnice si pretul le gasiti AICI.

Masina electrica de tuns gazonul Steinhaus

Reducere de 31% de la eMAG pentru masina electrica de tuns gazonul marca Steinhaus. Aceasta masina de tuns gazonul are o putere de 1200 W si latime de taiere de 32cm pentru tunderea gazonului pe suprafete medii, curti si gradini. Masina este cu avansare manuala, iar reglarea inaltimii de taiere este in trei trepte: de 25mm, 42 si 62. Oferta de la eMAG poate fi gasita AICI.

Masina manuala de tuns gazonul Einhell

Daca nu va place si nu suportati zgomotul destul de mare facut de o masina electrica de tuns iarba, puteti apela la o solutie clasica si deloc costisitoare: masina manuala de tuns gazonul de la Einhell. Masina este ideala pentru gradinile mici dinafara caselor terasate si pentru toate tipurile de parcele. Avantajele sale sunt evitente, cositoarea este silentioasa si mai compacta decat modelele mari, dar cu rulmentul cu bile montat pe cilintrul cu 5 lame din otel puteti realiza o cosire perfecta. Masina e recomandata pentru peluze de pana la 250m2. Oferta cu reducere de 12% la eMAG poate fi gasita AICI.

Masina electrica de tuns gazonul Texas

Trecem la un alt nivel cu prezentarea masinilor electrice de tuns gazonul de la eMAG. Modelul de la Texas are un motor electric puternic de 1100W, latimea de lucru este de 32cm si este recomandat pentru suprafete de pana la 400m2. Principalele avantaje ale masinii de tuns gazonul sunt lipsa poluarii, costul si intretinerea extrem de redus, practic masina nu necesita decat o simpla curatare dupa fiecare sesiune de tuns gazonul. Oferta cu mare reducere de la eMAG poate fi gasita AICI.

Masina electrica Bosch

Ultima oferta pe care v-o prezentam are 2 mari avantaje: in primul rand beneficiaza de un discount de 32% de la eMAG, ceea ce este un lucru semnificativ, o asemenea promotie nu e intalnita foarte des, si in al doilea rand vorbim despre o masina electrica de tuns gazonul produsa de Bosch, un brand cu mare traditie in acest domeniu. Masina are putere de 1200W, latime de lucru de 32cm si un sac cu volum de 31l. Toate detaliile si pretul sunt la URMATORUL LINK.