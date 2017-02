Înfrângere pentru Dragnea. Comitetul Executiv al PSD Iaşi nu l-a sancţionat pe liderul Mihai Chirica

Mihai Chirica, nesancționat de PSD

Comitetul Executiv Judeţean al PSD Iaşi nu a decis, vineri, nicio sancţiune pentru liderul organizaţiei, Mihai Chirica, după declaraţiile critice ale acestuia la adresa şefilor PSD de la centru. Chirica a declarat că PSD Iaşi este o organizaţie unită şi că ”ordonanţa şi ministrul Justiţiei nu mai sunt”, ceea ce ”confirmă” că a avut dreptate.

În cadrul reuniunii de vineri seară a Comitetului Executiv al PSD Iaşi, care a durat trei ore, mai mulţi primari social-democraţi din judeţ i-au cerut explicaţii lui Mihai Chirica pentru declaraţiile acestuia din ultimele zile, însă niciun participant nu a pus în discuţie eventuale sancţiuni pentru şeful PSD Iaşi.

"Au fost primari care i-au cerut socoteală, dar nu s-a supus la vot nimic. Chirica rămâne liderul PSD Iaşi, nu se pune problema excluderii lui din partid", au declarat, pentru News.ro, surse din PSD Iaşi.

La rândul său, Mihai Chirica a afirmat la finalul reuniunii că există o tensiune acumulată la nivel naţional, dar că a explicat colegilor săi luările sale de poziţie din ultimele zile.

"Am explicat poziţionarea mea, precum şi faptul că nu urmăresc niciun scop, nu urmăresc funcţii la nivel naţional. PSD Iaşi şi-a arătat unitatea in totalitate, le-am mulţumit că au venit. Această solidaritate nu este un cec în alb, ci este firească, de comunicare şi colaborare. Susţinem programul de guvernare al PSD, susţinem în totalitate acest guven. Şi ordonanţa şi ministrul Justiţiei nu mai sunt, se confirmă că am avut dreptate. Mulţi credeau că e poziţie contrară, că e vorba de o dirijare a lui Chirica de alte cheiţe. Nu e vorba de aşa ceva, ci este o atitudine demnă", a spus Mihai Chirica, potrivit News.ro.

Liderul PSD Iaşi a mai spus că unul dintre membrii Comitetului Executiv a fost prins de colegii săi în timp ce înregistra şedinţa, iar această atitudine va fi discutată în şedinţa viitoare a BPJ a organizaţiei.

"Un membru a înregistrat şedinţa, vom lua în discuţia BPJ această atitudine. A dat dovadă de umor negru", a precizat Mihai Chirica.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la Parlament, că organizaţia de Iaşi va decide în privinţa excluderii lui Mihai Chirica din partid, parlamentarii şi edilii de acolo susţinând în continuare Guvernul Grindeanu şi conducerea partidului.

De asemenea, întrebat dacă Mihai Chirica riscă să fie exlcus din PSD, Liviu Dragnea a spus: ”Asta trebuie să hotărască organizaţia de acolo. Poate îşi doreşte asta, dar nu vreau să discut subiectul acum”.

Mihai Chirica este invitatul Realitatea TV, sâmbătă la ora 16.00.