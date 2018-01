Infractorii au găsit o nouă metodă de a păcăli bătrânii. Anuțul făcut de poliție

Polițiștii din județul Caraș-Severin caută un bărbat care a înșelat un bătrân. Acesta i-a luat omului în vârstă 14.000 de lei și 10 galbeni, după ce i-a spus că banii nu mai sunt valabili pentru că s-au schimbat.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, citat de Mediafax, duminică, de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Caraş-Severin, oamenii legii caută un bărbat care, în urmă cu câteva zile, i-a furat unui bătrân din locuinţă 13.800 de lei şi zece galbeni.



“Poliţiştii municipiului Caransebeş au fost sesizaţi prin apel la 112 de către un bătrân în vârstă de 79 de ani, din localitate, care anunţa faptul că un necunoscut i-a sustras o sumă mare de bani din locuinţă. (..) În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că bătrânul a fost abordat pe o stradă din apropierea locuinţei sale din Caransebeş, de un bărbat necunoscut. Intrând în discuţie cu acesta, bătrânul i-a spus că are nevoie de un instalator întrucât are probleme la coloana de apă. Bărbatul necunoscut s-a oferit să-l ajute, fiind invitat în curtea locuinţei. Ulterior, acesta a simulat o convorbire telefonică cu un instalator, asigurându-l pe bătrân că va veni cineva într-o oră pentru a remedia problema”, arată IPJ Caraş-Severin.



Potrivit poliţiştilor, după câteva momente, bărbatul l-a întrebat pe bătrân dacă deţine sume de bani în casă, pentru că el a fost director la o bancă şi ştie că în noaptea respectivă "se vor schimba banii".



“Crezându-l, bătrânul l-a invitat în locuinţă şi i-a înmânat toţi banii pe care îi avea: 13.800 de lei, pentru a-i spune dacă mai sunt valabili. După ce i-ar fi examinat, necunoscutul i-a spus că nu mai sunt valabili şi că trebuie schimbaţi la o bancă, oferindu-se să îl ajute. Bătrânul a acceptat, mergând în altă încăpere pentru a se schimba de haine. În acest timp, bărbatul necunoscut i-a spus că pleacă înainte şi îl aşteaptă la o agenţie bancară. Ulterior, bătrânul a constatat că îi lipsesc 13.800 lei şi 10 galbeni şi a sesizat Poliţia”, mai arată IPJ Caraş-Severin.



Poliţiştii cărăşeni desfăşoară cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt, în vederea identificării autorului şi tragerea acestuia la răspundere penală.