Informare meteo de ultimă oră: ploi şi vânt puternic. Revin ninsorile viscolite

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, vineri, o informre meteo e vreme rea, valabilă pentru mai multe zone din ţară. Începând din 2 februarie, vremea se va răci uşor şi va ploua. De duminică, însă, revin ninsorile viscolite.

Potrivit ANM, în intervalul 2 februarie, ora 22:00 – 3 februarie, ora 20:00, se vor produce intensificări ale vântului şi precipitații moderate cantitativ, predominant sub formă de ploaie.



În cursul nopții de vineri spre sâmbătă (2/3 februarie) și pe parcursul zilei de sâmbătă (3 februarie), aria ploilor se va extinde treptat cuprinzând majoritatea regiunilor, iar în jumătatea de vest a țării se vor cumula în medie 15...20 l/mp.



În zona montană, la altitudini de sub 1800 m, vor predomina ploile și, în special în masivele vestice și nordice, se vor înregistra prin cumulare cantități de apă de 25...30 l/mp. Izolat vor fi condiții de polei.



Vântul va sufla tare la munte, mai ales pe creste, unde rafalele vor depăși 100 km/h și va avea intensificări temporare, cu viteze în general de 50...55 km/h, în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania și pe arii mai restrânse în restul țării.



În intervalul 3 februarie, ora 20:00 – 4 februarie, ora 20:00, meteorologii anunţă producerea de ninsori viscolite la munte, intensificări ale vântului, precipitații mixte în nord, nord-vest și centru.



Începând de sâmbătă seara (3 februarie), la munte, treptat vor predomina ninsorile, care local vor deveni mai consistente, iar vântul va continua să aibă intensificări, viscolind și spulberând ninsoarea. În nord, nord-vest și centru, precipitațiile, în general slabe, vor fi și sub formă de lapoviță sau ninsoare. Local se va forma ghețuș sau polei.



Intensificări ale vântului vor fi temporar și în restul țării, cu precădere în sud și în est, cu rafale în general de 50...55 km/h.