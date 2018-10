"Antibioticul săracului", cel mai bun tratament pentru plămâni și infecții respiratorii

Infectii respiratorii tratamente naturiste

Infectii respiratorii tratamente naturiste. Doctorul Virginia Faur, cercetator si inventator de medicamente, are doua retete naturale care pot fi folosite cu succes in lupta cu infectiile respiratorii.

Infectii respiratorii tratamente naturiste. Medicul spune ca pentru leacurile pe care le recomanda e nevoie de doar trei produse naturale, foarte usor de procurat: miere, cimbru, ulei de cimbru.

Infectii respiratorii tratamente naturiste. Reteta 1:

· 40-50 g cimbru uscat se pun intr-un borcan de 800 ml.

· Se completeaza cu miere.

· Se lasa la macerat 2 saptamani.

· Dupa 2 saptamani preparatul se filtreaza.

Mierea obtinuta dupa macerarea cimbrului este un remediu puternic. Are proprietati bactericide, bacteriostatice, laxative, regenerative, imunostimulatoare. Cimbrul este cunoscut in medicina populara ca antibiotic al saracului. Are efect antimibrobian si antiinflamator. Contine timol, care este un compus activ, antioxidant ce distruge radicalii liberi cauzatori de boli. Distruge de asemenea viermii intestinali. Este un antiseptic intestinal, stimuleaza secretia biliara a ficatului, stimuleaza contractia vezicii biliare si evacuarea bilei in intestin, stomahic, expectorant, antiseptic al cailor respiratorii, stimuleaza functia rinichilor.

Infectii respiratorii tratamente naturiste. Mod de folosire a mierii cu cimbru:

1 lingura la fiecare 8 ore profilactic. Ori de cate ori ai pofta de dulce, ia 1 lingurita din acest preparat. Se poate lua ca adjuvant 1 lingura de 3 ori/zi (la 8 ore) in toate afectiunile datorate frigului (gripe, raceli), precum si in tuse convulsiva, laringita, astm, raguseala.

Avand actiune antiseptica puternica actioneaza asupra ficatului si rinichilor, ameliorand starea lor de functionare.

Infectii respiratorii tratamente naturiste. Reteta 2:

· Adulti: ulei de cimbru 3 picaturi de 3 ori/zi pe o lingurita de miere, cu 15 minute inainte de masa.

· Copii intre 5 si 12 ani: 3 picaturi ulei de cimbru pe o lingurita de miere se pune in 50 ml apa, o data/zi.

· Pentru paraziti intestinali: 3 picaturi pe o lingurita de miere de 2 ori/zi, timp de 10 zile.

Aceasta formula este mai puternica.

Infectii respiratorii tratamente naturiste. Beneficiile ei sunt uimitoare ca adjuvant:

· in bolile aparatului respirator: astm bronsic, bronsita, TBC, micoze pulmonare, guturai, gripe, tuse.

· in bolile aparatului digestiv: fermentatii intestinale, balonare, meteorism, atonie digestiva, infectii digestive, chiar parazitare (giardia, ascaris, oxiuri), colici abdominale, dispepsii.

· in bolile sistemului neuropsihic: oboseala, astenie fizica si psihica, cefalee, migrene, tonic al sistemului nervos. Este benefica in edeme, intoxicatii, dureri.