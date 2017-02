Inegalitatea veniturilor creşte în România

România are unul dintre cele mai mari niveluri de inegalitate a veniturilor din Uniunea Europeană, iar aceasta este în creştere, se arată într-un raport de ţară publicat miercuri de Comisia Europeană.

"Sărăcia şi excluziunea socială rămân la un nivel ridicat. Deşi în scădere, riscul de sărăcie şi excluziune socială persistă în rândul tinerilor NEETs ('Not in Education, Employment or Training' n.r.) familiilor cu copii şi persoanelor cu dizabilităţi. Comparativ cu mediul urban, de două ori mai mulţi oameni din mediul rural trăiesc în comunităţi marginalizate şi se confruntă cu probleme sociale, locuinţă şi şomaj. Ponderea persoanelor care trăiesc în locuinţe de o calitate slabă şi consumă mai mult de 40% din venituri pe aceasta este una dintre cele mai mari din UE", se arată în document.

Potrivit raportului, sărăcia în rândul celor care muncesc este de două ori mai mare comparativ cu media UE, iar asta se datorează ponderii mari de familii neremunerate din mediul rural. România are unul dintre cele mai mari niveluri de inegalitate a veniturilor din UE şi acesta este în creştere.

'Sărăcia şi excluziunea socială este mare în special în rândul populaţiei de etnie romă. Riscul de sărăcie şi excluziune socială în rândul populaţiei romă este de trei ori mai mare decât în cazul restului populaţiei. Este mult mai mare comparativ cu alte state membre care au o minoritate romă însemnată. Populaţia romă este concentrată în comunităţi marginalizate şi circa două treimi din aceasta trăieşte în locuinţe care nu au facilităţi sanitare minime', otrivit Agerpres.