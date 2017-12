Industria dezvoltatorilor de jocuri video lansează un apel public către autorități

Asociația dezvoltatorilor de Jocuri Video din România (RGDA) a lansat un apel public către autoritățile din România pentru susținerea pe mai departe a industriei IT.

Ministerul Finanțelor promite ajutor pentru IT-iști, prin aplicarea unei scheme de minimis. Asta ar presupune un ajutor din partea Statului de 200 de mii de euro pentru fiecare firmă. Și alte scutiri de impozite pentru angajați. Totul pentru ca angajații din IT să nu piardă la veniturile nete de la începutul anului viitor.

IT-iști au la rânsul lor ceva de spus. Asociația dezvoltatorilor de Jocuri Video din România (RGDA), spre exemplu, lansează un apel public către autorități.

”Cu doar zece zile înainte de momentul intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2017, Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România – RGDA (Romanian Game Developers Association) dorește să facă un apel public către autoritățile române pentru a compensa, de o manieră fezabilă și eficientă, impactul negativ pe care acest act normativ îl aduce pentru întreaga industrie IT activă pe piața locală.

În absența unei măsuri normative de ordin compensatoriu, procesul de trecere a contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului în cea angajatului de la 1 ianuarie 2018, va presupune o creștere a costurilor per salariat cu aproximativ 6.5%. Această creștere ar fi necesară pentru menținerea actualului nivel net de salarizare în cadrul segmentului de afaceri al dezvoltatorilor de jocuri video din România, ca parte a domeniului IT.

O asemenea evoluție ar conduce la crearea unei presiuni artificiale și suplimentare asupra competitivității domeniului, în condițiile în care costurile salariale reprezintă o mare parte din costurile totale ale industriei. Planurile viitoare de dezvoltare ale investițiilor vor fi puse sub semnul întrebării având în vedere că marja de profit va fi puternic afectată. Mai mult, posibilitatea unor majorări salariale în industrie, în anii următori, va fi anulată. Fenomenul migrației externe a profesioniștilor din industria IT se va accentua ca atare, în condițiile în care oricum există un deficit de forță de muncă înalt calificată pe această piață.

”Suntem într-un punct de impredictibilitate maximă în ce privește impozitarea salariilor din IT începând cu anul viitor. Au fost menționate în spațiul public, de către decidenții instituționali, mai multe soluții normative pentru compensarea impactului negativ al OUG 79/2017 asupra industriei. Varianta ajutorului de stat nu este însă una fezabilă. În primul rând, nu se pune problema unui ajutor suplimentar. Ceea ce solicităm și ceea ce s-a promis este menținerea fiscalizării din prezent a industriei. În al doilea rând, sistemul schemelor de ajutor de stat este unul complex și birocratic, nefiind, sub nicio formă, o soluție pe termen lung la problema creșterii costurilor salariale din industria IT. Lansăm, din acest motiv, ca ultimă soluție, un apel public către autoritățile competente, în special către Primul Ministru și către Ministrul de Finanțe, să adopte singura soluție reală care apreciem că va compensa în termeni reali efectele negative ale Oug 79/2017 pentru industria dezvoltatorilor de jocuri video: diminuarea cotei contribuțiilor sociale la 20.5%.”, a declarat Cătălin Butnariu, Președinte RGDA”, anunță un comunicat al RGDA.