India se faultează singură. Și-a doborât propriul elicopter, în plin conflict cu Pakistanul

Armata Indiană a tras în propriul elicopter, incident soldat cu șapte morți. Conducerea forțelor aeriene a precizat că "măsuri corespunzătoare" au fost adoptate deja împotriva a doi ofiţeri, în primul rând administrative", iar pe "viitor" şi "măsuri disciplinare", conform regulamentelor.

Forţele aeriene indiene (IAF) au recunoscut vineri că, în februarie, au doborât - din greşeală - unul din elicopterele lor de transport Mi-17, incident soldat cu şapte morţi, în timpul celei mai grave escaladări a tensiunilor cu Pakistanul în provincia Kashmir din ultimele decenii, potrivit agenţiei de presă EFE şi India Today.



"A fost o mare greşeală", a recunoscut şeful IAF, Rakesh Kumar Singh Bhadauria, într-o conferinţă de presă la New Delhi, după finalizarea anchetei în acest caz săptămâna trecută.







"Racheta noastră a doborât elicopterul", a afirmat Bhadauria, care a precizat că "măsuri corespunzătoare" au fost adoptate deja împotriva a doi ofiţeri, în primul rând administrative", iar pe "viitor" şi "măsuri disciplinare", conform regulamentelor.



În aceeaşi conferinţă de presă, comandantul forţelor aeriene indiene a declarat că avioane "Rafale şi sisteme de apărare antiaeriană S-400 (de fabricaţie rusă) vor consolida şi mai mult capacităţile" armatei aeriene a Indiei.



Anterior, comisia de anchetă a IAF a anunţat că a stabilit vinovăţia a cinci ofiţeri pentru doborârea unui elicopter deasupra Srinagar în data de 27 februarie, când India şi Pakistan se angajaseră într-o scurtă luptă aeriană.



În urma incidentului, şase membri ai echipajului şi-au pierdut viaţa la bordul aparatului de zbor, precum şi un civil care s-a întâmplat să fie în locul căderii elicopterului, pe 27 februarie, în Kashmirul indian.



Elicopterul Mi-17 V-5 aparţinând Unităţii 154 aeriene a fost doborât la 10 minute după decolare,în timp ce avioane de luptă indiene erau implicate într-o confruntare aeriană cu aparate pakistaneze, în timpul celei mai grave încleştări între India şi Pakistan din ultimele decenii, după ce New Delhi a afirmat că a bombardat o tabără a grupării Jaish-e-Mohammed (JeM) pe teritoriul pakistanez la 26 februarie.



Această grupare revendicase în 14 februarie un atac în Kashmirul indian, soldat cu moartea a 42 de poliţişti, acesta fiind cel mai grav atac din regiune în ultimele trei decenii, ceea ce a declanşat răspunsul New Delhi.



Islamabadul a declarat că proiectilele indiene au căzut în spaţii deschise, fără să facă victime, dar a anunţat ca reacţie doborârea a două avioane de luptă indiene şi capturarea unui pilot.



Câteva zile mai târziu, Pakistanul l-a eliberat pe pilotul indian şi l-a predat New Delhi, într-un 'gest de pace' care a contribuit la reducerea tensiunii dintre cele două puteri nucleare.