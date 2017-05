Incubatoarele maternității Fălticeni, mutate cu tractorul de gunoi, în așteptarea ministrului

În pregătirea pentru inaugurarea noii maternități de la Fălticeni, la care și-a anunțat participarea ministrul Sănătății, nu s-a mai ținut cont de reguli și protocoale. Astfel, marți, mașina de la Salubritate a fost folosită pentru a muta incubatoarele de la vechea maternitate la cea nouă. Managerul unității spitalicești a explicat că remorca a fost în prealabil dezinfectată, scrie obiectivsuceava.ro.

Conducerea Spitalului Municipal Fălticeni își dorește atât de mult ca totul să fie gata pentru vizita ministrului Sănătății, programată pentru vineri, 19 mai, încât nu a mai ținut seama de reguli și protocoale, scrie publicația suceveană.

Așa se face că în cursul după amiezii de marți, incubatoarele pentru nou-născuți prematur au fost transportate de la vechea maternitate la cea nouă cu o mașină de la Serviciul de Salubritate din cadrul Primăriei Fălticeni. Managerul unității spitalicești, Vlad Murariu, a motivat că nu a găsit o altă mașină pentru a transporta aparatura.

“Am mutat niște aparatură de la vechea maternitate la cea nouă și pentru că nu am găsit nicio mașină, am solicitat ajutorul la Primărie și am primit acel tractor. Vreau să subliniez că acea remorcă a fost spălată și dezinfectată. Oricum, joi vom face nebolizare cu dezinfectant cu grad înalt în toată clădirea Maternității”, a explicat managerul Vlad Murariu.

O scuză similară a găsit și primarul Cătălin Coman, care a menționat că i s-a solicitat un mijloc de transport pentru mutarea mobilierului, iar tractorul respectiv, cu care angajații de la salubritate cară mobilierul stradal și echipamentele necesare la curățenia orașului, a fost mijlocul de transport perfect pentru a muta incubatoarele pentru nou-născuți.

Conducerea Direcției de Sănătate Publică s-a autosesizat în legătură cu această situație și a deschis o anchetă.