Incredibil cu ce se ocupă tatăl lui Adele. Fiica lui este multi-milionară și el ... FOTO

Mark Evans nu a mai vorbit cu fiica sa de ani de zile. El lucrează ca șofer la o firmă de livrări colete, Yodel și câștigă între 50 și 100 de lire sterline pe zi.

O sursă apropiată a declarat că el știe că a greșit, însă ar dori ca fiica lui să-l ierte și să-și plimbe nepoțelul și să-i cumpere înghețată și jucării.

În trecut, tatăl lui Adele a lucrat ca instalator. El și-a părăsit familia, cand Adele avea vârsta de 2 ani.

Bărbatul regretă că nu a fost un tată bun pentru ea.

În 2012, Adele, care, în cadrul celei de-a 54-a gală Grammy, a câștigat la toate cele șase categorii la care fusese nominalizată. Astfel, artista a plecat acasă cu premiile pentru înregistrarea/single-ul anului (Rolling in the deep), albumul anului (21), cântecul anului (Rolling in the deep), cea mai bună interpretare pop solo (Someone like you), cel mai bun album pop (21) și cel mai bun videoclip (Rolling in the deep).