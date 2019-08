Incredibil! A ieșit după numai două luni, deși trebuia să stea aproape patru ani la închisoare

Fostul presedinte al Consiliului Judetean Braila, Gheorghe Bunea Stancu, a fost eliberat conditionat din Penitenciarul Focsani, unde executa o pedeapsa de 3 ani si 8 luni pentru conflict de interese.

Potrivit informatiilor obtinute de Debraila.ro, fostul baron a iesit, in cursul zilei de joi, 22 august, pe portile inchisorii, dupa ce Tribunalul Galati a respins contestatia DNA Galati la decizia Judecatoriei Galati de eliberare conditionata, pronuntata pe 17 august.

In total, Gheorghe Bunea Stancu a executat mai putin de doua luni de inchisoare, intrucat a fost incarcerat pe 28 iunie, in urma sentintei definitive a Curtii de Apel Galati.

Dupa cum DEBRAILA.ro anunta la acea vreme, fostul sef al judetului a executat doar doua luni din pedeapsa intrucat i s-au aplicat prevederile Codului Penal referitoare la contopirea pedepselor pentru infractiuni concurente, tinand cont ca infractiunea pentru care a primit pedeapsa de 3 ani si 8 luni a fost savarsita inainte de condamnare definitiva in dosarul „Mita la PSD” (n.r. aprilie 2015), care l-a trimis pentru 3 ani in inchisoare (n.r. pentru infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie ), din care a ispasit 1 an si 4 luni.