Incidentul pe care îl vrea uitat - momentul când Donald Trump a imitat-o pe Elena Udrea

Trump îşi continuă războiul împotriva presei cu un manifest scris pe contul său de Twitter, unde cere publicaţiilor să îşi numească toate sursele, pentru a nu fi considerate "ştiri false".



Donald Trump pare să fi uitat, dar presa americană nu a făcut-o, momentul în care, în stilul Elenei Udrea, a pretins la telefon că este propriul său agent de presă şi a vorbit la telefon cu tabloidele americane, despre propria sa persoană. Trump, sau o persoană cu o voce identică, ar fi pretins că se numeşte John Miller sau John Barron, o astfel de discuţie cu revista People rămânând înregistrată, scrie indy100.com.



În România, Elena Udrea este celebră pentru un moment asemănător, ea intrând în direct prin telefon la o emisiune radio, unde a pretins că este "o fană a Elenei Udrea" şi a vorbit despre realizările sale.

Donald Trump at CPAC today: "No more sources. They shouldn't use sources, they should put the name of the person."



Donald Trump in 2012: pic.twitter.com/jNzQzveOeU