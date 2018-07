Incident la meciul din finala Cupei Mondiale. Cine sunt cei care au intrat pe teren

Forțele de ordine au fost luate prin surprindere. O organizație feministă, Pussy Riot, din Moscova, a revendicat gestul:

„Vrem să reamintim că polițiștii care intervin în Rusia pot ajuta, dar dacă intră în joc fără nici o regulă, pot distruge această lume”.

Stewards drag off a fan who ran onto the pitch in the middle of play #FRACRO pic.twitter.com/fLqejdzuxU