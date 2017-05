Incident în timpul unui miting pro-Macron.O deputată şi-a pierdut viaţa, în timp ce ţinea un discurs

O deputata socialista in varsta de 50 de ani, Corinne Erhel, a murit brusc, vineri, in cadrul unei intalniri publice pentru sustinerea candidatului centrist Emmanuel Macron, organizata in nord-vestul Frantei, relateaza AFP.

"Am aflat cu mare tristete de moartea Corrinei Erhel ca urmare a unei stari de rau in plin miting la Plouisy, in timp ce vorbea in fata a 300 de militanti pentru apararea valorilor Republicii", a anuntat presedintele Adunarii nationale, Claude Bartolone, intr-un comunicat, scrie Hotnews.ro.



"Deputat din 2007, ea a fost implicata pe deplin in rolul sau de parlamentar, ramanand mereu aproape de cetateni, dar mereu cu discretie", a spus presedintele Frantei, Francois Hollande.



Potrivit presei locale, Corinne Erhel, ultimul vorbitor al unei intalniri de sprijin pentru campania lui Macron, s-a prăbușit pe scenă în timpul discursul. Ea apoi a fost dusa de urgenta la spital, unde a fost anunțată moartea sa.