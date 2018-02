Incident groaznic la Therme: Un copil şi-a pierdut dinţii. Decizia luată de Protecţia Consumatorilor

Therme

Incident grav în cel mai mare parc de distracții acvatic din România! Un copil în vârstă de opt ani și-a pierdut dinții după ce s-a lovit de marginea toboganului pe care se dădea. În acest moment, cazul este investigat de procurori și a fost deschis și un dosar penal pentru vătămare corporală. Reprezentanții parcului aruncă vina pe părinții copilului care spun că nu l-au supravegheat.

Incidentul a avut loc la Therme, complexul cu apă termală din apropierea Bucureștiului. Micuțul în vârstă de opt ani s-a dat pe unul dintre toboganele complexului, iar la coborâre s-a izbit de marginea tubului. Lovitura a fost atât de puternică încât copilul şi-a pierdut doi dinţi. Imediat, cei de la Protecția Consumatorului au demarat o anchetă.

"Am luat decizia de a invita operatorul să ne prezinte toate actele, nu doar pentru acel tobogan, ci pentru toate. Am extins controlul și am cerut acte pentru toate celelalte aparate din complex", a afirmat Sorin Ionescu, reprezentant CJPC Ilfov.

Protecţia Consumatorilor a decis să închidă toboganul.

"În acest moment nimeni nu poate să folosească aceste tobogan, a fost oprită activitatea de către inspectorii ANPC", a mai spus Sorin Ionescu.

Inspectorii verifică şi dacă în acel loc exista un salvamar sau o altă persoană autorizată care ar fi putut să-l ajute pe copil. Cazul este investigat şi de procurorii care au deschis un dosar penal in rem pentru vătămare corporală.

În replică, reprezentanții parcului acvatic susțin că toate toboganele lor sunt certificate internațional și respectă cele mai înalte standarde de siguranță.

"Referitor la cazul relatat, din pacate, nerespectarea normelor de siguranță și supraveghere din partea însoțitorilor au condus la această accidentare", susțin reprezentanții Therme.

Mai mult decât atât, aceștia precizează că toate echipamentele sunt verificate zilnic.

Incidentul a avut loc pe data de 24 ianuarie, însă tatăl băiatului de opt ani a mers, ieri, la sediul ANPC pentru a face o sesizare împotriva complexului de agrement Therme, aflat în Balotești, după cum a anunțat directorul instituției, Paul Anghel.

Copilul în vârstă de opt ani și-a rupt doi dinți, după ce s-a răsturnat pe un tobogan și s-a lovit de marginea acestuia. Dinții erau definitivi, nu de lapte. Astfel, băiatul va rămâne fără dinți până la vârsta de 18, când va putea să facă un implant.

Procurorii au deschis un dosar penal in rem pentru vătămare corporală.