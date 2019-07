Incident feroviar șocant: femeie lovită mortal, de trenul Iași - București / Foto: Arhivă

O femeie de 61 de ani a murit, marti, dupa ce a fost accidentata, la intrarea in gara Focsani, de locomotiva trenului Iasi - Bucuresti Nord.

Potrivit Politiei Vrancea, femeia accidentata de tren la intrarea in gara Focsani a fost gasita in stare critica si a murit la spital.



"Politistii din cadrul Postului de Politie Transporturi Feroviare Focsani au fost sesizati telefonic de impiegatul de miscare din statia CFR Focsani cu privire la faptul ca locomotiva trenului care circula pe directia Iasi - Bucuresti Nord, la intrarea in statia CFR Focsani, a surprins si accidentat o femeie. Cea in cauza a fost transportata la spital pentru a primi ingrijirile medicale necesare, insa la scurt timp a decedat", au transmis reprezentantii Politiei Vrancea, citati de ziare.com.