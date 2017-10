Incident aviatic la Timişoara. Elena Udrea, printre pasageri

Un avion care trebuia să decoleze, marți, de pe Aeroportul Internaţional Timişoara spre Bucureşti s-a întors din drum în urma unor defecţiuni tehnice, povestește Elena Udrea, pe pagina de socializare.

Elena Udrea scrie un mesaj pe contul său de Facebook, prin care îşi exprimă dezamăgirea.

"În curând probabil avioanele vor opri la mijlocul drumului pentru că li se va termina cherosenu", a răbufnit Udrea.

"În timp ce poporul abia mai respiră sub avalanşă de breaking news-uri despre “justiţie”, “sufragerii”, comisii de anchetă a anchetatorilor, abuzuri, dezvăluiri bombă etc., chestii care sunt deja brand naţional pentru noi precum telenovele pentru brazilieni, ţara merge din ce în ce mai bine! Spre exemplu, tocmai am fost coborâti din avionul de Timişoara după ce acesta rula deja pe pista pentru decolare, deoarece ceva e defect la o roată!!! Ok, o să luăm alt avion, cu puţină şansă poate chiar unul bun. Sâmbătă, avionul cu care am zburat la Cluj a întârziat cu noi cu tot urcaţi deja, pentru că nu avea echipaj.:))))) Pasagerii, clienţi obişnuiţi ai Tarom, comentează că e deja frecvent să ţi se întâmple aşa ceva. Deci, pare că Tarom, precum multe altele în ţară, merge din ce în ce mai bine. În curând probabil avioanele vor opri la mijlocul drumului pentru că li se va termina cherosenul, călătorii vor învaţă să se descurce fără cabin crew, vor ghida pilotul la aterizare folosind oglinzile de poşetă ale doamnelor, ba chiar vor trebui să şi piloteze atunci când nu va există echipaj etc. Ce noroc pe noi că avem un Sistem de forţă care a adus în ultimii ani atâta prosperitate românilor cu “lupta anticorupţie” cu care ne ţine ocupaţi şi care nu-i aşa, e menită să salveze România! #cinemairezista", a scris Elena Udrea.