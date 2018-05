INCIDENT ARMAT în Franţa. Un bărbat a deschis focul la întâmplare: 2 morţi

Pentru a doua oara in aceasta saptamana, Marsilia, oras in sud-estul Frantei, a fost, sambata, scena unui episod violent: doi barbati au fost ucisi cu focuri de arma, intr-o aparenta reglare de conturi.

Cu putin inainte de ora 01:00 locala (02:00, ora Romaniei), un atacator cu cagula, inarmat cu o pusca, a patruns in incinta unei asociatii sportive din cartierul Estaque, nordul orasului, a declarat procurorul Marsiliei, Xavier Tarabeux, confirmand o informatie aparuta in cotidianul regional La Provence.



Victimele sunt doi barbati cu varste in jur de 30 de ani, iar modul de operare indica o probabila reglare de conturi, a spus magistratul. Daca aceasta pista va fi confirmata, numarul mortilor in urma reglarilor de conturi va ajunge la 11 in Marsilia, de la inceputul anului.



Atacatorul a deschis focul intr-un centru sportiv in care mai multe persoane jucau carti, una dintre victime fiind impuscata in cap, iar cealalta in piept si abdomen. In total, 18 cartuse provenind de la o arma de tip Kalasnikov au fost gasite la fata locului, a declarat Xavier Tarabeux, noteaza ziare.com.



Atacatorul, care era asteptat de un complice, potrivit martorilor, a fugit intr-un vehicul gasit de anchetatori incendiat in localitatea Sausset-Les-Pins, la vest de Marsilia.